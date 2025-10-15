Ungaria atacă la Moscova politica energetică a UE: „Rusia nu ne-a dezamăgit niciodată”

Ungaria ar avea de suferit dacă ar fi izolată de energia rusă, a declarat miercuri ministrul de externe al Ungariei, aflat într-o nouă vizită la Moscova, el reiterând totodată că țara sa nu va accepta ceea ce el a numit „presiuni externe” în privința deciziilor legate de aprovizionarea cu energie, relatează Reuters.

Peter Szijjártó a participat la forumul Russian Energy Week (Săptămâna Energiei Ruse), în timp ce miniștrii apărării din NATO se întâlneau la Bruxelles pentru a discuta despre ajutorul militar pentru Ucraina – o coincidență despre care Reuters notează că subliniază diferențele de poziție dintre Budapesta și majoritatea celorlalți membri ai Alianței în privința relațiilor cu Moscova.

Spre deosebire de alte țări europene ca Germania și Italia, Ungaria nu a încercat după declanșarea invaziei Moscovei în Ucraina să se rupă de dependența față de importurile energetice din Rusia, fapt care a stârnit critici din partea mai multor aliați din Uniunea Europeană și NATO.

Szijjártó le-a declarat miercuri jurnaliștilor la Moscova că interesul național este primordial pentru Budapesta atunci când vine vorba de aprovizionarea cu energie.

„Rusia nu ne-a dezamăgit niciodată. Livrările au sosit întotdeauna… Contractele au fost întotdeauna respectate. Iar întrebarea mea este: de ce ar trebui să rupem această relație?”, a spus șeful diplomației ungare.

Separat, agenția de presă rusă Interfax l-a citat ca afirmând că Rusia a furnizat Ungariei până acum anul acesta aproximativ 3,6 milioane de tone metrice de țiței și că va exporta între 5 milioane de tone – adică 100.000 de barili pe zi – și 5,5 milioane de tone în 2025.

El a adăugat că Ungaria intenționează să mențină același nivel și în 2026.

Ruptura Ungariei cu Bruxelles-ul pe tema energiei rusești se adâncește

Ungaria s-a opus planurilor Comisiei Europene de a elimina complet importurile de gaze naturale și gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia până la sfârșitul anului 2027, adâncind astfel ruptura cu Bruxelles-ul în privința relațiilor cu Moscova.

În 2021, Ungaria a semnat cu Rusia un contract pe 15 ani pentru achiziția anuală a 4,5 miliarde de metri cubi de gaz și a crescut volumul importurilor de la Gazprom anul trecut, ajungând la aproximativ 7,5 miliarde de metri cubi de gaz rusesc, transportați prin conducta TurkStream.

Țara importă, de asemenea, cea mai mare parte a țițeiului său din Rusia prin conducta Drujba, care trece prin Belarus și Ucraina până în Ungaria și Slovacia. Operatorul croat de conducte JANAF transportă, de asemenea, țiței către rafinăriile grupului energetic maghiar MOL.

„Bruxelles-ul vrea să ne oblige să renunțăm la una dintre cele două conducte, sub pretextul diversificării”, a acuzat Szijjártó la Moscova.

„Cum poți considera că e mai sigur să ai o singură conductă în loc de două? Este o nebunie”, a adăugat el.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luna trecută că va îndemna Ungaria să înceteze achizițiile de petrol rusesc, ca parte a eforturilor de a presa aliații NATO să rupă legăturile energetice cu Moscova din cauza războiului din Ucraina.

Premierul ungar Viktor Orbán a respins însă această solicitare și a afirmat însă că renunțarea la energia rusească ar fi un dezastru pentru economia Ungariei.