Ungaria cere UE să urmeze exemplul lui Trump în privința Antifa. „Această rețea violentă de extremă stânga a comis atacuri brutale în toată Europa”

Ministrul ungar al afacerilor externe a cerut sâmbătă Uniunii Europene să copieze decizia președintelui american Donald Trump de a clasifica mișcarea antifascistă Antifa drept grupare „teroristă”, relatează AFP.

Miercuri, liderul SUA a anunțat că va încadra Antifa – o mișcare diversă care cuprinde grupuri de extremă stânga, dar care nu are o conducere clară – drept „o organizație teroristă majoră”.

Prim-ministrul naționalist al Ungariei, Viktor Orban, este un aliat cheie al lui Trump în Europa, iar ministrul Peter Szijjarto a declarat că guvernul de la Budapesta este „convins că, într-o chestiune atât de crucială, Europa trebuie să își alinieze pașii cu SUA, forța principală în lupta globală împotriva terorismului”.

Scrisoare către șefa diplomației UE

Într-o postare pe platforma X, Szijjarto a publicat fragmente dintr-o scrisoare pe care i-a trimis-o Înaltei Reprezentate a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și în care cere măsuri împotriva Antifa.

„Această rețea violentă de extremă stânga a comis atacuri brutale în toată Europa, inclusiv la Budapesta. Spre marele nostru regret, suspecții au evitat ulterior justiția găsind refugiu în statele UE”, a spus oficialul ungar.

Szijjarto a invocat cazul italienei Ilaria Saris, despre care el susține că „a dobândit imunitate după ce a devenit europarlamentar”.

Salis a fost arestată împreună cu alți activiști la Budapesta în februarie 2023, în timp ce participa la un protest împotriva unei comemorări anuale a neonaziștilor. Ea a fost aleasă în Parlamentul European un an mai târziu.

Mișcarea Antifa a apărut SUA în principal după ce Trump și-a început primul mandat în 2016. Nu are un lider sau o organizație națională și pare a fi formată din „grupuri și indivizi independenți, radicali, cu aceleași idei”, potrivit unei analize a Serviciului de Cercetare al Congresului din 2020.

Când a făcut anunțul de miercuri, Trump a descris-o drept o mișcare „bolnavă, periculoasă, un dezastru al stângii radicale”.

„De asemenea, voi recomanda cu tărie ca cei care finanțează ANTIFA să fie investigați amănunțit, în conformitate cu cele mai înalte standarde și practici legale”, a adăugat președintele american.