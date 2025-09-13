Sari direct la conținut
Actualitate

Ungaria este acuzată de șantaj. „A mers dincolo de ce este rezonabil”

HotNews.ro
Ungaria este acuzată de șantaj. „A mers dincolo de ce este rezonabil”
Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de Externe Foto: Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat Ungaria că recurge la șantaj față de Uniunea Europeană blocând candidatura Ucrainei la aderarea la bocul comunitar, informează AFP.

Ucraina și-a depus candidatura la Uniunea Europeană la câteva zile după începerea invaziei ruse în februarie 2022, însă nu a putut avansa în negocieri din cauza veto-ului repetat la care a recurs premierul ungar Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului.

„Puteți șantaja întreaga Uniune Europeană cu problemele voastre bilaterale, însă există limite. În opinia noastră, Ungaria a mers dincolo de ceea ce este rezonabil”, a declarat Sikorski, în cadru conferinței Yalta European Strategy de la Kiev.

Relațiile dintre Ungaria și Ucraina s-au deteriorat și mai mult în ultimele luni, cele două țări acuzându-se reciproc de spionaj, acuzații care au dus la expulzarea unor diplomați.

Kievul are nevoie de aprobarea unanimă a tuturor statele membre UE pentru zeci de etape diferite în direcția avansării candidaturii.

Vicepremierul ucrainean însărcinat cu Integrarea europeană, Taras Kacika, a dat asigurări că Kievul va menține dialogul cu Budapesta.

În această săptămână, Kacika a vizitat Ungaria pentru a se întâlni cu ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto. Cu această ocazie, Szijjarto a reiterat opoziția Budapestei față de aderarea Ucrainei la UE și a spus căă viitorul relațiilor ungaro-ucrainene depinde doar de Kiev.

Însă Kacika speră în continuare la flexibilizare a poziției Ungariei. „Sperăm că-i vom putea convinge (…) nu să se schimbe, dar să-și adapteze abordarea”, a mai spus oficialul ucrainean.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro