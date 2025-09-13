Ungaria este acuzată de șantaj. „A mers dincolo de ce este rezonabil”

Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat Ungaria că recurge la șantaj față de Uniunea Europeană blocând candidatura Ucrainei la aderarea la bocul comunitar, informează AFP.

Ucraina și-a depus candidatura la Uniunea Europeană la câteva zile după începerea invaziei ruse în februarie 2022, însă nu a putut avansa în negocieri din cauza veto-ului repetat la care a recurs premierul ungar Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului.

„Puteți șantaja întreaga Uniune Europeană cu problemele voastre bilaterale, însă există limite. În opinia noastră, Ungaria a mers dincolo de ceea ce este rezonabil”, a declarat Sikorski, în cadru conferinței Yalta European Strategy de la Kiev.

Relațiile dintre Ungaria și Ucraina s-au deteriorat și mai mult în ultimele luni, cele două țări acuzându-se reciproc de spionaj, acuzații care au dus la expulzarea unor diplomați.

Kievul are nevoie de aprobarea unanimă a tuturor statele membre UE pentru zeci de etape diferite în direcția avansării candidaturii.

Vicepremierul ucrainean însărcinat cu Integrarea europeană, Taras Kacika, a dat asigurări că Kievul va menține dialogul cu Budapesta.

În această săptămână, Kacika a vizitat Ungaria pentru a se întâlni cu ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto. Cu această ocazie, Szijjarto a reiterat opoziția Budapestei față de aderarea Ucrainei la UE și a spus căă viitorul relațiilor ungaro-ucrainene depinde doar de Kiev.

Însă Kacika speră în continuare la flexibilizare a poziției Ungariei. „Sperăm că-i vom putea convinge (…) nu să se schimbe, dar să-și adapteze abordarea”, a mai spus oficialul ucrainean.