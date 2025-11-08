Ungaria susține că exceptarea sa de la sancțiunile americane contra petrolului și gazelor rusești nu este temporară: „Se aplică pe termen nelimitat”

Ungaria a susținut sâmbătă că a obținut o exceptare pe termen nelimitat de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești, contrazicându-l astfel pe un reprezentant al Casei Albe care afirmase vineri că această exceptare se aplică doar pentru un an, notează Agerpres.

Președintele american Donald Trump a impus luna trecută sancțiuni directe împotriva Rusiei vizând în special giganții petrolieri Rosneft și Lukoil, o decizie ce amenință cu noi sancțiuni entitățile ce achiziționează petrol rusesc de la aceste companii.

„Prim-ministrul a fost clar. El a convenit cu președintele SUA că am obținut o exceptare nelimitată de la sancțiuni. Nu există nicio sancțiune asupra transporturilor de petrol și gaz către Ungaria, pentru o perioadă nelimitată”, a scris ministrul de externe ungar Peter Szijjarto pe Facebook.

Premierul ungar Viktor Orban, un aliat vechi al lui Trump, s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu președintele SUA, aceasta fiind prima lor întâlnire bilaterală de la revenirea republicanului la putere.

După încheierea întrevederii, un reprezentant al Casei Albe a anunțat că Washingtonul i-a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești.

El a precizat, însă, că Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (GNL) american în baza unor contracte în valoare totală de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Ungaria și-a menținut dependența de gazul și petrolul rusești chiar și după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, ceea ce i-a atras critici dure din partea mai multor țări din UE și NATO.

Datele FMI arată că în 2024 Ungaria a importat din Rusia 74% din necesarul său de gaz și 86% din cel de petrol.