Unul din marile proiecte de construcții ale lui Trump, blocat de un judecător federal

Un judecător federal american a blocat, în noaptea de joi spre vineri, proiectul de construire la Washington a giganticului arc de triumf dorit de președintele Donald Trump și care s-a confruntat cu numeroase contestații imediat după ce a primit undă verde de la o comisie de urbanism, transmite AFP.

Din cauza dimensiunilor sale masive, arcul ar masca priveliștea dintre Lincoln Memorial, unul dintre monumentele emblematice ale Washingtonului, și Cimitirul Național Arlington, unde sunt înmormântați sute de mii de militari americani.

Judecătoarea districtuală Tanya Chutkan a concluzionat că administrația Trump nu poate începe construcția arcului timp de două săptămâni, perioadă în care instanța va examina cererile care contestă legalitatea proiectului.

Anunțul acestei decizii a survenit la scurt timp după ce Comisia Națională de Planificare a Capitalei (NCPC) îi dăduse undă verde, aprobând proiectul joi seara cu opt voturi pentru și patru împotrivă.

Proiectul prevede construirea unui arc care va depăși 76 de metri înălțime, cu mult mai mult decât Arcul de Triumf din Paris, de la care se inspiră, care se ridică la aproximativ 50 de metri. Președintele francez Emmanuel Macron a spus în septembrie ce părere are despre proiectul lui Trump.

Parlamentar democrat: „Ar dezonora America“

Peste o sută de persoane – aleși locali, veterani de război, arhitecți –, reprezentând diverse organizații, și-au exprimat, unul după altul, aproape în unanimitate, în fața acestei comisii de urbanism favorabile lui Trump, opoziția față de construirea acestui arc de triumf chiar în centrul Washingtonului.

Primul care a luat cuvântul, prlamentarul democrat Jared Huffman, i-a „îndemnat” pe membrii comisiei „să respingă proiectul definitiv al arcului monumental pe care îl examinați astăzi”, joi, care „ar dezonora America, idealurile și legile noastre”.

O acțiune în justiție împotriva construirii acestui edificiu lângă cimitirul militar din Arlington, la celălalt capăt al podului care duce la Lincoln Memorial, una dintre clădirile emblematice ale capitalei americane, a fost inițiată de veterani ai războiului din Vietnam.

Cei patru membri ai comisiei care au votat împotrivă au solicitat, fără succes, amânarea deciziei, subliniind în special existența unor obstacole juridice și lipsa aprobării bugetare din partea Congresului pentru finanțarea proiectului.

Însă majoritatea membrilor a respins amânarea, unul dintre ei observând că „promotorul proiectului dorea o decizie în această seară (de joi)”.

Administrația Trump a anunțat că lucrările ar trebui să înceapă imediat după aprobarea comisiei, sub rezerva unei eventuale intervenții judiciare de ultim moment.

Trump a venit cu un val de proiecte

De la întoarcerea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, Donald Trump a multiplicat proiectele de construcție și renovare, cu dorința de a-și lăsa amprenta asupra Washingtonului, ceea ce a dat naștere unei serii de acțiuni în instanță.

Printre acestea se numără sala de bal grandioasă și costisitoare pe care o construiește la Casa Albă, prețul fiind distrugerea cu buldozerul a unei aripi întregi a reședinței prezidențiale, sau sala de spectacole a Centrului Kennedy, închisă de la jumătatea lunii septembrie și pe care dorește să-și pună numele.

Recent s-a adăugat și crearea unui nou teren de golf pe malul râului Potomac, în locul unuia deja existent, pentru care au fost tăiați sute de copaci. Și în acest caz, domnul Trump a anunțat că dorește să demareze lucrările încă de la jumătatea lunii noiembrie, în ciuda unui litigiu judiciar în curs.

Trump a semnat joi un document prin care Biroul Oval al Casei Albe a fost desemnat „monument istoric”.