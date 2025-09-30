Unul dintre cei mai bogați ruși, ieșire neașteptată privind bugetul de război al Moscovei. „Magie pură”

Economia Rusiei, aflată în stagnare și sub „o presiune nebună” din cauza sancțiunilor, nu mai dispune de resurse interne pentru a fi repornită, susține oligarhul Oleg Deripaska, fondatorul gigantului metalurgic Rusal, considerat un apropiat al lui Vladimir Putin, relatează publicația independentă rusă The Moscow Times.

Miliardarul, aflat pe locul 37 în topul Forbes Rusia, cu o avere estimată la peste 4 miliarde de dolari, a ironizat proiectul de buget pentru următorii trei ani, numindu-l „magie pură”. „Această căruță (economia rusă) a fost deja epuizată, nu o mai poți biciui. Avem nevoie de investiții serioase, așa cum a spus și președintele, la un nivel de cel puțin 35–40% din PIB. Din păcate, nu le văd nicăieri. În rest, sunt doar vise”, a scris Deripaska pe contul său de Telegram.

El consideră că guvernul de la Moscova nu are „planuri reale” de revigorare economică și că antreprenorii au consumat deja puținele rezerve pe care le mai aveau pentru a supraviețui „presiunii nebunești a zeci de mii de sancțiuni și alte restricții” impuse începând cu anul 2014.

Deripaska, aflat și el sub sancțiuni impuse de mai multe țări occidentale, crede că soluția pentru a asigura investițiile ce pot stimula dezvoltarea economiei și productivitatea muncii, este necesar „să se reducă reglementarea statului și, în general, să se reducă sectorul public”.

Afacerile lui Deripaska cu Ministerul rus al Apărării

Totodată, oligarhul a ironizat „burghezia Moscovei”, despre care spune că nu poate trece la un regim de „mobilizare” prin creșterea timpului de lucru și scurtarea weekendului: „La ei ziua se termină la 17.00 și gata, încuie ușa. Nu suntem nici Coreea de Nord, nici Japonia decadentă”, a scris Deripaska.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Deripaska, care are legături cu Kremlinul, a depus eforturi considerabile pentru a-și ascunde legăturile cu complexul militar-industrial rus.

Potrivit unei anchete realizate de publicația independentă de investigații The Insider, afacerile miliardarului rus au înflorit de la începutul conflictului iar el încearcă să ascundă acest lucru, dezvăluind legăturile sale cu companii care produc transportoare blindate de trupe, vehicule de luptă pentru infanterie și mașini blindate de uz militar pentru Ministerul Apărării din Rusia.

Rusia vrea să aloce în continuare mulți bani pentru apărare

După ce a crescut cheltuielile militare de aproape patru ori în trei ani, atingând niveluri record din perioada Uniunii Sovietice, Kremlinul nu dă semne că intenționează să se oprească.

În perioada 2026-2028, autoritățile de la Moscova vor să aloce încă 39,5 trilioane de ruble, echivalentul a circa 477 de miliarde de dolari, pentru armată și achiziții de arme, potrivit notei explicative la proiectul de lege privind bugetul, pe care guvernul l-a prezentat luni în Duma de Stat.

Potrivit proiectului de buget, mașinăria de război va „consuma aproape 30% din bugetul pentru 2026, 29% din bugetul pentru 2027 și 26% din bugetul propus pentru 2028.

În total, cheltuielile pentru armată și complexul militar-industrial vor fi aproape duble față de sumele pe care guvernul a planificat să le aloce pentru asigurările sociale, de 2,5 ori mai mari față de cheltuielile pentru susținerea economiei naționale și vor depăși de 7 ori bugetul prevăzut pentru sănătate și educație, notează The Moscow Times.

Cheltuielile militare ale Rusiei, la secret

Aproape întregul buget militar al Federației Ruse va fi secretizat începând cu anul viitor: ponderea articolelor secrete din acesta va ajunge la 84%, potrivit calculelor Reuters. Spre comparație, în 2025, cheltuielile „ascunse” reprezintă aproximativ două treimi din cheltuielile de apărare.

Cheltuielile militare ale Kremlinului vor rămâne la niveluri ridicate, în ciuda faptului că bugetul federal are din ce în ce mai multe dificultăți în a finanța acest sector. Veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 22% în 2025, iar guvernul nu prevede o creștere semnificativă a acestora în proiectul privind bugetul în viitorii trei ani.

Pentru a finanța aceste creșteri, guvernul intenționează să majoreze TVA la 22% începând de anul viitor. Analiștii estimează că această creștere ar genera venituri suplimentare de aproximativ 1 trilion de ruble (11,9 miliarde de dolari).

Putin a semnalat recent că este deschis la ideea de a majora anumite taxe pentru a acoperi cheltuielile financiare din timpul războiului, menționând că Statele Unite au majorat impozitele pentru persoanele bogate în timpul războaielor din Vietnam și Coreea.

Chiar și în scenariul încheierii războiului din Ucraina, Rusia nu va opri militarizarea economiei și nu va reduce cheltuielile militare, consideră economistul Bloomberg Economics Alex Kokcharov. „Confruntarea dintre Moscova și Occident va continua, cel mai probabil. Acesta va fi unul dintre factorii care vor determina menținerea producției industriei de apărare la niveluri semnificativ mai ridicate decât înainte de 2022”, a spus Kokcharov.

Rusia se va pregăti pentru noi războaie, apreciază economistul. În plus, armele vor fi probabil produse pentru export, crede Tatiana Orlova, economist la Oxford Economics.