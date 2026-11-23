Cristian Pîrvulescu a declarat că președintele AUR, George Simion, speră să obțină susținerea electoratului care i-a rămas fidel lui Călin Georgescu după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Într-o conferință de presă luni seară, George Simion, Gheorghe Piperea și Laura Gherasim au prezentat un raport privind anularea alegerilor din 2024.

Politologul Cristian Pîrvulescu a spus, la Prima News, că liderul AUR „va ataca permanent sistemul”, în încercarea de a-și menține „un electorat relativ stabil” și de a-și atrage susținătorii lui Călin Georgescu.

„Vă așteptați ca domnul Simion să dea dovadă de responsabilitate politică? Nu este marca George Simion. George Simion va ataca permanent, ca un politician antisistem, sistemul. Câtă vreme va avea argumente, le va folosi, pentru că sunt singurele care îi mențin un electorat relativ stabil, iar în ceea ce îl privește pe domnul Georgescu este foarte interesat să preia electoratul domnului Georgescu”, a declarat Pîrvulescu.

El a adăugat că „electoratul acesta a fost rupt în două” atunci când au fost anulate alegerile din 2024, iar o parte s-a îndreptat către George Simion, în timp ce o alta, „mai consistentă”, a rămas alături de Călin Georgescu.

La alegerile prezidențiale din 2025, lui Călin Georgescu i s-a interzis să candideze, iar George Simion a ajuns în turul al doilea, acolo unde a fost învins de Nicușor Dan.

„În ipoteza în care domnul Georgescu nu va putea candida la viitoarele alegeri, bănuiesc că domnul Simion o ia în calcul, atunci domnia sa speră să poată recupera acest electorat și devine un candidat, din nou, de turul al doilea, așa cum a fost și în 2025”, a continuat politologul.

Ce a spus Cristian Pîrvulescu despre Nicușor Dan

Cristian Pîrvulescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Întrebat de ce crede că se teme președintele Nicușor Dan de anul 2028, Cristian Pîvulescu a explicat: „Nu cred că se teme. Eu cred că, mă rog, pe de o parte, Nicușor Dan, nici după aproape doi ani de când este președinte și cinci ani de primar general al Capitalei, n-a devenit politician”.

„Altfel spus, spune ceea ce crede, or acest tip de sinceritate uneori în politică este riscant și toată lumea îl atacă. Eu cred că este un președinte bine intenționat, care face greșeli, evident, care are resentimente, ca toată lumea, mai ales când ai atât de multă putere cât are președintele României, dar care pune în evidență riscurile de securitate pe care le avem din cauza intervenției masive a Rusiei”, a mai spus politologul.

Într-o conferință de presă din 19 noiembrie, președintele Nicușor Dan spusese că se teme de 2028 pentru că îi este „teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare”. „Dar nu vreau să comentez mai mult”, mai afirmase șeful statului.