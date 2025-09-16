Dmitri Medvedev (dreapta), vicepreședintele Consiliului de Securitate al Kremlinului, fost președinte și prim-ministru al Rusiei, alături de Vladimir Putin (stânga), FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Rusia va considera desfășurarea de trupe NATO pentru a proteja spațiul aerian ucrainean o declarație de război, a declarat fostul președinte rus Dmitri Medvedev, potrivit publicației belgiene La Libre Belgique, citate de RADOR.

„Implementarea ideii provocatoare a Kievului și a altor idioți de a crea o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei și de a permite țărilor NATO să doboare dronele noastre va însemna un singur lucru: războiul NATO împotriva Rusiei”, a scris el pe canalul său de Telegram.

După ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez săptămâna trecută, NATO a trimis avioane de vânătoare suplimentare pe flancul său estic. Această acțiune a reaprins dezbaterea privind protejarea vestului Ucrainei și distrugerea dronelor sau rachetelor rusești care survolează teritoriul.

De la invadarea Ucrainei de către Rusia, la începutul anului 2022, Kievul a cerut ajutorul NATO pentru protejarea spațiului său aerian. Până în prezent, NATO nu a răspuns niciodată la această solicitare pentru a evita o confruntare militară directă cu Rusia.

Dmitri Medvedev, care deține o putere considerabilă în Rusia în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a amenințat, de asemenea, cu măsuri de retorsiune dacă activele înghețate ale Rusiei în Uniunea Europeană ar fi plătite Ucrainei ca parte a unui acord de reparații. „Moscova va urmări penal statele membre și politicienii UE relevanți în toate jurisdicțiile internaționale și naționale posibile și, în unele cazuri, și dincolo de acestea”, a mai scris el.