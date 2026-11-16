Unul dintre cei mai importanți regizori care n-a câștigat Premiul Oscar a primit statueta onorifică: „Era și timpul”

Marile vedete ale Hollywood au celebrat duminică seara, la gala anuală Governors Awards, carierele regizorului Ridley Scott și a actriței Glenn Close, în cadrul unuia dintre primele evenimente de pe covorul roșu ale sezonului premiilor cinematografice, relatează Reuters.

Cei doi s-au numărat printre cele cinci personalități marcante ale industriei filmului distinse cu Oscaruri onorifice, la o gală la care au participat actori de prim rang, de la Tom Cruise până la celebrul cuplu Zendaya și Tom Holland.

Matt Damon, actorul principal al filmului „Odiseea” lansat anul acesta, l-a prezentat pe Scott, nominalizat de patru ori la Oscar și regizorul unor filme unanim apreciate, precum „Alien”, „Blade Runner” și „Gladiator”. Damon și-a amintit de colaborarea cu Scott la „The Martian”, descriindu-l pe regizor drept „un maestru la cârma navei”.

„Era și timpul să-l vedem cu un premiu Oscar în mână”, a spus Damon.

Ridley Scott, în vârstă de 88 de ani, și-a acceptat premiul prin intermediul unei intervenții video și i-a adus un omagiu fratelui său, regretatul Tony Scott, regizorul filmului „Top Gun” și al altor producții cinematografice.

„Sunt măgulit și mândru să accept acest premiu, dar îl accept și în numele lui Tony. Munca sa extraordinară ar fi meritat, fără îndoială, această recunoaștere”, a declarat Ridley Scott.

Oscar onorific și pentru actrița Glenn Close

Actrița Glenn Close, în vârstă de 79 de ani, nu a câștigat niciodată un premiu Oscar, în ciuda celor opt nominalizări primite pentru rolurile din filme precum „The World According to Garp”, „The Big Chill” și „Fatal Attraction”. Duminică, ea a declarat că nu și-a făcut niciodată griji în privința posibilității ca numele ei să fie rostit în timpul ceremoniilor de decernare a Oscarurilor.

„Am simțit întotdeauna că cea mai mare onoare este să te afli în sală. Așa că faptul că mă aflu în această sală în seara aceasta, înconjurată de oameni care m-au inspirat în mod constant, a căror muncă m-a susținut și m-a provocat și nu a făcut decât să mă determine să-mi doresc să fiu mai bună, reprezintă cea mai mare onoare dintre toate”, a spus Close.

Actrița Glenn Close cu Oscarul onorific primit în 2026, FOTO: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

John Malkovich, care a jucat alături de Close în „Dangerous Liaisons”, a prezentat-o pe actriță drept „neobosită, foarte inteligentă, puțin abilă în a-și păstra cărțile aproape de piept” și „o mare actriță care știe exact ce face și dă totul, sută la sută, de fiecare dată”.

Sala era plină de actori, regizori și alte personalități care speră să obțină o nominalizare la Oscar anul viitor. Tom Cruise a fost prezent alături de John Goodman, colegul său de distribuție din „Digger”. Timothée Chalamet, protagonistul viitorului film „Dune: Part Three”, a sosit ținându-se de mână cu iubita sa, Kylie Jenner. Christopher Nolan, regizorul filmului „Odiseea”, a stat de vorbă cu Nathan Fielder, cineastul canadian care a realizat documentarul „You Can See Everything”.

Ceilalți laureați ai serii au fost Floyd Norman, animator la Disney, și producătoarele Pamela Koffler și Christine Vachon.

Câștigătorii au fost selectați de consiliul guvernatorilor Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului, organizația care acordă premiile Oscar.