Unul dintre francezii repatriaţi de pe nava cu hantavirus a prezentat simptome în avion. Toți au fost plasaţi în „izolare strictă”

Pasagerii, evacuaţi de pe nava de croazieră MV Hondius, unde a fost detectat un focar de hantavirus. Credit foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Unul dintre cei cinci francezi repatriaţi duminică cu avionul după ce au fost evacuaţi de pe nava de croazieră MV Hondius, unde a fost detectat un focar de hantavirus, prezintă simptome, a anunţat premierul Sébastien Lecornu pe X.

„A prezentat simptome în avionul de repatriere”, care a aterizat puţin înainte de ora locală 16:30 (17:30 ora României) pe aeroportul Le Bourget, la nord de Paris, a precizat prim-ministrul francez, potrivit agențiilor France Presse și News.ro.

„Aceşti cinci pasageri au fost imediat plasaţi în izolare strictă până la noi ordine. Ei beneficiază de îngrijiri medicale şi vor fi supuşi unor examinări şi unui bilanţ medical”, a adăugat şeful guvernului francez Sébastien Lecornu, care a organizat o şedinţă în această după-amiază la Matignon, în prezenţa ministrului sănătăţii, Stéphanie Rist, a ministrului de interne, Laurent Nuñez, şi a ministrului de externe, Jean-Noël Barrot, precum şi a reprezentanţilor autorităţilor sanitare.

Guvernul francez va adopta de asemenea, încă de duminică seară, un decret pentru a pune în aplicare măsuri de izolare adaptate acestor persoane de contact.

La câteva minute după aterizare, cei cinci francezi repatriaţi au părăsit aeroportul Le Bourget într-un convoi format din cinci ambulanţe Samu pentru a ajunge la spitalul Bichat din Paris, potrivit unui fotograf AFP prezent la faţa locului.

Aceştia urmau să fie plasaţi în carantină timp de 72 de ore, pentru a li se efectua o evaluare medicală completă.

„Trei zile sub supraveghere, asta nu ne îngrijorează deloc”, a mărturisit unul dintre aceşti pasageri francezi, Roland Seitre, chiar înainte de decolare. „Nu avem niciun caz la bord de la sfârşitul lui aprilie şi nimeni nu este bolnav”, a adăugat el.

Dar, duminică dimineaţă, ministerele Sănătăţii şi Afacerilor Externe din Franța au indicat într-un comunicat că, în cazul apariţiei simptomelor la o persoană monitorizată, „aceasta va fi imediat reclasificată drept caz suspect” şi inclusă într-o procedură care prevede „o evaluare specializată, urmată de o îngrijire în condiţii de siguranţă într-o unitate sanitară de referinţă”.

Primele evacuări ale celor aproximativ 150 de pasageri şi membri ai echipajului navei MV Hondius au început duminică dimineaţă în sudul insulei Tenerife, situată în Oceanul Atlantic.

Zborurile de repatriere au continuat apoi în următoarele ore, cu destinaţii spre Olanda, Canada, Turcia, Marea Britanie, Irlanda şi Statele Unite, ultimul zbor fiind programat luni către Australia.

Tulpina rară

Toţi ocupanţii navei MV Hondius, care a plecat pe 1 aprilie din Ushuaia, în Argentina, sunt consideraţi „contacte cu risc ridicat” şi vor trebui să fie supravegheaţi timp de 42 de zile, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

OMS a înregistrat şase cazuri confirmate de hantavirus din opt cazuri suspecte, dintre care trei persoane au decedat din cauza acestui virus cunoscut, dar rar, pentru care nu există nici vaccin, nici tratament.

Organizaţia consideră că situaţia actuală nu este comparabilă cu cea de la începutul epidemiei de Covid-19 din 2020, chiar dacă criza a stârnit îngrijorare la nivel mondial.

Hantavirusul se transmite, în general, de la rozătoare infectate, cel mai adesea prin intermediul urinei, excrementelor şi salivei acestora.

Însă experţii au confirmat că varianta virusului detectată la bordul navei, hantavirusul Andes, este o tulpină rară care se poate transmite de la om la om, cu o perioadă de incubaţie de până la şase săptămâni.