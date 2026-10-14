Unul dintre frații Papei Leon se luptă și el cu cancerul. Detaliile dezvăluite de soția acestuia

Louis Prevost, fratele mai mare al Papei Leon al XIV-lea, care locuiește în Florida, are și el cancer, a declarat Deborah Prevost, soția acestuia, pentru postul de televiziune CBS News. Informația a fost dezvăluită în contextul anunțului făcut de Vatican, potrivit căruia Papa a fost diagnosticat cu cancer pulmonar și operat.

Deborah Prevost a spus că fratele Papei are mielom multiplu. Ea nu a precizat în ce stadiu este boala, dar a spus că Louis Prevost este inclus acum într-un studiu clinic într-un spital din apropiere, unde urmează tratamentul.

Mielomul multiplu este un tip de cancer hematologic care afectează plasmocitele, potrivit Fundației pentru Cercetarea Mielomului Multiplu.

Deborah Prevost a declarat că soțul ei a fost diagnosticat pentru prima dată în 2017, dar că, în urma unui tratament urmat în 2019, care a inclus terapia cu celule stem și participarea la un studiu clinic, boala a putut fi menținută la un „nivel foarte scăzut”. În urmă cu trei luni, însă, „a ieșit din remisie”, a spus ea.

Deborah Prevost nu a putut oferi detalii despre starea de sănătate a Papei Leon, dar a spus că soțul ei și fratele acestuia au vorbit săptămâna trecută: „Ne-a sunat ca să ne spună ce urma să se întâmple. Continuăm să ne rugăm și să ne păstrăm optimismul pentru amândoi”.

Deborah Prevost a mai spus pentru CBS News că familia sa „trece prin multe”, dar și-a exprimat speranța că boala Papei se află într-un stadiu foarte incipient. Ea a spus că nu a auzit deocamdată nimic despre posibilitatea ca Papa să urmeze radioterapie sau chimioterapie.

Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu o formă comună de cancer pulmonar, iar marți medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului.