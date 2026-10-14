Primul anunț al Vaticanului după diagnosticul de cancer pulmonar stabilit pentru Papa Leon

Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu o formă comună de cancer pulmonar după ce medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului, în timpul operației de marți.

Papa Leon a petrecut o noapte liniștită în spital după ce a suferit o intervenție chirurgicală pentru cancerul pulmonar cu care a fost diagnosticat, a anunțat Vaticanul miercuri dimineață, potrivit Reuters.

Oficialii de la Vatican au precizat că vor oferi mai multe informații despre starea sa de sănătate în cursul zilei.

După operație, Papa Leon a cinat și și-a petrecut seara în compania secretarilor săi și a altor membri ai personalului Vaticanului, potrivit directorului Biroului de presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni.

Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu o formă comună de cancer pulmonar după ce medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept în cadrul intervenției chirurgicale efectuate marți, a anunțat Vaticanul, într-un buletin medical.

Suveranul Pontif, în vârstă de 71 de ani, suferă de adenocarcinom pulmonar, testele de țesut efectuate în timpul operației confirmând ceea ce medicii bănuiau încă de la examinările preliminare, menționează buletinul, potrivit Reuters și The New York Times.

Vaticanul nu a dezvăluit dimensiunea tumorii și nici dacă boala s-a răspândit la ganglionii limfatici din apropiere, factori esențiali pentru stabilirea prognosticului.

Internat în spital marți seară

Papa Leon a fost internat marți la spitalul Gemelli din Roma pentru o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unei formațiuni la un plămân, descoperită de medici în urma unui control medical recent.

Vaticanul anunțase mai devreme, marți seară, că operația s-a desfășurat cu succes, pentru ca apoi să ofere informații mai detaliate din partea chirurgului șef al Papei, profesorul Stefano Margaritora, șeful secției de chirurgie toracică de la spitalul Gemelli.

„Pentru ca intervenția să aibă caracter curativ, lobul inferior al plămânului drept a fost extirpat folosind o tehnică video-asistată”, se precizează în comunicatul profesorului Margaritora.

„O examinare histologică intraoperatorie rapidă a confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, așa cum se bănuia din analizele preoperatorii”, menționează comunicatul.

Operația de marți a durat aproximativ 90 de minute și s-a desfășurat cu succes, fără complicații, a anunțat Vaticanul. Papa s-a trezit în condiții normale și se odihnește în salonul său de spital.

Potrivit comunicatului, Papa Leo s-a trezit în condiții normale după operație și, după o scurtă perioadă de observație, s-a întors în camera sa de la etajul 10 al spitalului.

Va rămâne internat cel puțin o săptămână

Vaticanul a anunțat la începutul acestei săptămâni că se preconizează ca Papa să se recupereze în spital timp de aproximativ o săptămână. Toate evenimentele sale publice au fost anulate până pe 20 octombrie.

Leon, ales de cardinalii din întreaga lume în mai 2025, este relativ tânăr pentru un lider al Bisericii Catolice. Îi plac sporturile, inclusiv tenisul, și nu se știe să fie fumător sau să fi avut probleme recente de sănătate.

Papa Francisc, predecesorul lui Leon, a fost internat de mai multe ori pe măsură ce starea sa de sănătate a devenit tot mai fragilă, în ultimii ani de viață. A murit la vârsta de 88 de ani, în aprilie 2025.