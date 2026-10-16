Unul dintre procurorii care l-au anchetat pe Alfred Bulai, trimis în judecată. Ce acuzații i se aduc

Procurorul Horia Tiugan de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a condus sub influența substanțelor interzise.

Anunțul a fost făcut de Parchetul Curții de Apel București, vineri, într-un comunicat în care nu este indicat numele magistratului. Dosarul a fost înregistrat deja la Curtea de Apel București, unde identitatea procurorului este făcută publică.

Acuzațiile pe care Parchetul i le aduce procurorului

Procurorul Horia Tiugan a fost pus sub acuzare după ce anul trecut a fost testat pozitiv cu DrugTestul de către un echipaj de poliție din Giurgiu. Magistratul a fost oprit în trafic la un control de rutină în noaptea de 2 mai 2025, pe un drum din județul Giurgiu. În urma testării făcute la fața locului, DrugTestul a indicat un rezultat pozitiv pentru amfetamină, au precizat după eveniment oficialii Inspectoratului de Poliție al Județului Giurgiu.

Conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă, potrivit Codului Penal.

Procurorului i-au fost recoltate și probe biologice, iar concluziile medico-legale au indicat că i-a fost afectată capacitatea de a conduce, susține Parchetul Curții de Apel București.

„Analizele toxicologice efectuate de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pe probele biologice recoltate în aceeași noapte au confirmat prezența în organism a mai multor substanțe psihoactive, printre care amfetamina și ketamina. Potrivit concluziilor raportului de expertiză medico-legală, substanțele identificate i-au afectat inculpatului capacitatea de a conduce autoturismul la momentul depistării în trafic”, mai spune Parchetul Curții de Apel București.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București, având în vedere calitatea de magistrat a celui acuzat.

Procurorul Horia Tiugan va continua să își desfășoare activitatea de magistrat până la o decizie definitivă privind începerea judecății de fond. Potrivit statutului magistraților, suspendarea din funcție este dispusă de Secția pentru procurori din cadrul CSM, după ce dosarul trece de etapa camerei preliminare iar instanța decide definitiv începerea procesului.

Procurorul Tiugan a negat că a consumat droguri. „A fost vorba despre medicamente”, a declarat pentru G4Media procurorul Horia Tiugan după incidentul din 2 mai 2025.

Surse judiciare au susțin atunci că magistratul a luat antidepresive fără prescripție medicale.

Horia Tiugan a intrat în magistratură în anul 2023. El este unul dintre magistrații care au investigat dosarul privind agresiunile sexuale ale sociologului Alfred Bulai, anchetă declanșată în urma investigației jurnaliștilor de la Snoop.