VIDEO. Strigăte de durere și gesturi fizice: „Mami, nu mai pot!”. Filmări în care se vede cum Camelia Voinea își abuzează fiica, pe Sabrina

Camelia Voinea, 55 de ani, a fost acuzată de două gimnaste de abuzuri fizice, psihice și verbale. Victimă a comportamentului agresiv al Cameliei Voinea a fost și Sabrina Voinea, fiica ei, pe care o pregătește în cadrul Federației Române de Gimnastică.

Pe înregistrările obținute de GOLAZO.ro, se aude cum Camelia Voinea își ciupește fiica, o jignește, deși aceasta îi spune, în repetate rânduri, că nu mai poate.

Toate detaliile, pe GOLAZO.ro