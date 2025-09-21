Urmările atacului cibernetic care a lovit aeroporturile europene: 50% din zboruri, anulate azi pe aeroportul din Bruxelles. Care e situația pe Heathrow sau în Berlin

Călătorii așteaptă în terminalul 4 al aeroportului Heathrow, la vest de Londra, pe 20 septembrie 2025. Marile aeroporturi europene, inclusiv Bruxelles, Berlin și Heathrow din Londra, au fost afectate sâmbătă de „perturbări cibernetice”. Credit line: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Sute de zboruri au fost întârziate sau anulate sâmbătă pe cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, după un atac cibernetic care a vizat sistemele de check-in și îmbarcare. Experții din domeniul cyber lucrează în continuare pentru a rezolva problema, iar reprezentanții unor aeroporturi anunță că haosul va continua până luni dimineață.

Aeroportul din Bruxelles a ordonat companiilor aeriene să anuleze 50% din zborurile de pasageri care plecau duminică, 21 septembrie, după atacul cibernetic de vineri seară, potrivit Brusseles Times. Controlorul de trafic aerian Skeyes a transmis ordinul companiilor aeriene și piloților sâmbătă după-amiază, la cererea aeroportului.

Într-o declarație, Aeroportul din Bruxelles a afirmat că această măsură era necesară pentru a evita cozile extrem de lungi și anulările de ultim moment.

Restricțiile rămân în vigoare până luni la ora 04:00, în timp ce anchetele și eforturile de remediere continuă.

În prezent, sunt disponibile doar procesele manuale de check-in și îmbarcare. Până la ora 17:30 sâmbătă, problemele au dus la anularea a 17 zboruri, devierea a 4 zboruri și întârzieri semnificative pentru majoritatea zborurilor, potrivit Aeroportului Bruxelles.

Aeroportul din Bruxelles reamintește călătorilor să se prezinte la aeroport la timp – cu două ore înainte de zborurile Schengen și cu trei ore înainte de zborurile non-Schengen – și să se informeze în permanență prin intermediul canalelor de informare ale aeroportului.

Situația pe Heathrow și la Berlin

Pe aeroportul Heathrow din Londra, unde sute de zboruri au fost întârziate și anulate sâmbătă, în urma atacului cibernetic, se continuă lucrările pentru remedierea situației, potrivit unui anunț de pe site-ul aeroportului.

Reprezentanții aeroportului recomandă pasagerilor să verifice starea zborului lor înainte de a se deplasa la Heathrow și să sosească cu cel puțin trei ore înainte pentru zborurile lungi și cu cel puțin două ore înainte pentru zborurile scurte.

Peste 500 de zboruri au fost pertubate sâmbătă pe Heathrow, potrivit FlightRadar, citat de Independent.uk.

Printre aeroporturile afectate a fost și cel din Berlin. Un mesaj destinat pasagerilor este afișat pe prima pagina a site-ului aeroportului: „Din cauza unei întreruperi a sistemelor la un furnizor de servicii, timpul de așteptare este mai lung. Vă rugăm să utilizați check-inul online, check-inul self-service și serviciul rapid de predare a bagajelor”.

Recomandarea MAE pentru români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis sâmbătă o atenționare de călătorie pentru românii care intenționează să călătorească în Marea Britanie, Germania și Belgia, menționând că atacul cibernetic a afectat mai multe aeroporturi din Europa – Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg și Zaventem (Bruxelles).

MAE recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi.

Se lucrează la remedierea problemelor

Collins Aerospace, compania care a dezvoltat software-ul vizat de atacul cibernetic, lucrează în continuare pentru a rezolva problema.

Compania a declarat sâmbătă: „Lucrăm activ pentru a rezolva problema și a restabili funcționalitatea completă pentru clienții noștri cât mai repede posibil. Impactul este limitat la check-in-ul electronic al clienților și predarea bagajelor și poate fi atenuat prin operațiuni manuale de check-in”.

Șefii serviciilor de securitate din Marea Britanie „colaborează” cu Collins Aerospace și aeroporturile afectate în urma atacului cibernetic. De asemenea, situația

Un purtător de cuvânt a declarat: „Colaborăm cu Collins Aerospace și aeroporturile afectate din Marea Britanie, alături de colegii din Departamentul Transporturilor și din cadrul forțelor de ordine, pentru a înțelege pe deplin impactul incidentului. Toate organizațiile sunt îndemnate să utilizeze îndrumările, serviciile și instrumentele gratuite ale NCSC pentru a reduce șansele unui atac cibernetic și pentru a-și consolida reziliența în fața amenințărilor online”.