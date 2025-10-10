Urmează un weekend cu temperaturi de peste 20 de grade, anunță șefa ANM. „Octombrie a fost luna extremelor meteo”

Vremea se va încălzi simțitor în acest weekend în aproape toată țara, cu temperaturi maxime ce vor atinge chiar și 22 de grade în unele zone, a anunțat vineri directoarea generală a ANM, Elena Mateescu. Pe de altă parte, a fost emisă o alertă de vânt puternic, pentru zeci de județe, care intră în vigoare de mâine.

„În acest sfârșit de săptămână ne vom bucura de soare și de temperaturi care pot atinge, cel puțin în Lunca Dunării, 20…22 de grade Celsius, inclusiv în Capitală vor fi 19…20 de grade”, a anunțat șefa ANM, la Digi24.

După codul roșu de ploi emis pentru ziua de miercuri în București și cinci județe, care a inundat străzi și doborât copaci, ANM anunță o altă alertă meteo: de mâine dimineață va intra în vigoare o alertă cod galben de vânt puternic, pentru 23 de județe.

„Dacă precipitațiile s-au ameliorat din perspectiva valorilor și ariei, vântul va fi în intensificare mai ales de mâine, când începând de la ora 5:00 până mâine seară, la ora 23:00, zona Carpaților Meridionali și de Curbură va întâmpina rafale de 30-90 km/h, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri, chiar 90-120 km/h. În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei, o atenționare de cod galben va intra în vigoare tot de mâine, de la ora 9:00, până după-amiază, la ora 18:00. Vorbim de rafale care vor atinge, izolat, chiar și 70 km/h”, a precizat Elena Mateescu.

Temperaturile, la nivelul întregii țări, vor oscila în weekend, între 10 și 22 de grade Celsius, iar în Capitală, maximele vor fi de 19-20 de grade Celsius, a mai precizat șefa ANM.

„Debutul săptămânii viitoare va aduce din nou temperaturi ușor în scădere, mai ales la mijlocul săptămânii, când va fi posibil un nou episod cu precipitații în jumătatea de nord a țării”, a anunțat Mateescu.

Vremea se va răci din nou

Ulterior însă, de la mijlocul săptămânii viitoare, vremea se va răci din nou.

„Dacă la acest sfârșit de săptămâni și până în prima zi a săptămânii viitoare vom avea temperaturi până la 19…20 de grade, mijlocul săptămânii va aduce din nou temperaturi în scădere. Finalul săptămânii viitoare, cel puțin în partea de sud-vest și sud a țării, vor fi valori de până la 20 de grade Celsius”, a spus Mateescu.

„Până la urmă, luna octombrie a fost, cel puțin până la acest moment, o lună a extremelor meteorologice, cel puțin din perspectiva cantităților de precipitații, dar și a regimului de temperaturi, pentru că înregistrăm o abatere termină negativă de -1,7 grade Celsius”, a mai spus șefa ANM.