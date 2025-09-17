Ursula von der Leyen, dată în judecată de europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea

Un legiuitor european care a condus moțiunea de cenzură eșuată împotriva Ursulei von der Leyen o dă în judecată pentru calomnie, deoarece, potrivit acestuia, șefa Comisiei Europene a susținut că el primește ordine din partea Rusiei, scrie Politico.

Europarlamentarul român Gheorghe Piperea (AUR), membru al grupului politic de dreapta „Conservatorii și Reformiștii Europeni” (ECR), a afirmat că președinta Executivului comunitar a ales să-l „atace personal” în declarațiile pe care le-a făcut în timpul dezbaterilor de la moțiunea de cenzură.

Piperea solicită scuze publice oficiale pentru comentariile președintei Comisiei, care, potrivit lui, includeau afirmația că semnatarii moțiunii erau „prieteni ai (președintelui rus Vladimir) Putin”, „extremiști” și propagatori ai „teoriilor conspiraționiste”. Un „număr semnificativ” dintre semnatari s-au alăturat procesului, a declarat europarlamentarul Piperea.

Dosarul a fost depus la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care încă nu s-a pronunțat cu privire la admisibilitatea acestuia.

Deși cazurile de defăimare sunt de obicei tratate de instanțele naționale – întrucât CJUE se pronunță numai cu privire la legislația UE – Piperea utilizează ca bază juridică un articol din tratatul fondator al UE. Articolul prevede că Uniunea Europeană trebuie să „repare orice prejudiciu cauzat de instituțiile sale sau de funcționarii săi în exercitarea atribuțiilor lor”.

Comisia a refuzat să comenteze acțiunea lui Piperea.

„Marionetele lui Putin”

În cadrul dezbaterii din luna iulie privind moțiunea de cenzură de la Strasbourg, Ursula von der Leyen a afirmat că argumentele lui Piperea au fost preluate „direct din cel mai vechi manual al extremiștilor”.

„Vedem amenințarea alarmantă din partea partidelor extremiste care doresc să polarizeze societățile noastre cu dezinformare”, a spus președinta Comisiei, adăugând că există „dovezi ample că multe dintre ele sunt susținute de dușmanii noștri și de stăpânii lor de marionete din Rusia sau din alte părți”.

Manfred Weber, președintele Partidului Popular European de centru-dreapta (PPE) din care provine Ursula von der Leyen, i-a descris pe semnatarii moțiunii ca fiind „marionete ale lui Putin”, adăugând că „lui Putin îi va plăcea ceea ce fac prietenii săi aici”.

Președinta grupului politic al „Socialiștilor și Democraților”, Iratxe García, s-a referit, de asemenea, la Piperea și la semnatarii moțiunii ca fiind aliați ai lui Putin.

Piperea a depus moțiunea de cenzură, care a forțat o dezbatere și un vot împotriva lui von der Leyen, la mijlocul lunii iulie, după ce a strâns suficiente semnături pe tema mesajelor secrete, din 2021, dintre șefa Comisiei Europene și Albert Bourla, directorul executiv al gigantului farmaceutic Pfizer.

În timpul dezbaterii din iulie privind moțiunea de cenzură, Piperea a acuzat Comisia „nedemocratică” că a făcut procesul decizional al UE „opac și discreționar” și că, astfel, instituția a stârnit „temeri de abuz și corupție”.