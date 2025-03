VIDEO Ursula von der Leyen: Europa trebuie să se reînarmeze pentru a avea o forță de descurajare credibilă până în 2030 / O nouă ordine internaţională va fi formată în acest deceniu

Europa trebuie – în mod imperativ și rapid – să se reînarmeze pentru a avea o „forță de descurajare credibilă” până în 2030, a declarat marți Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Pentru 2030, Europa trebuie să aibă o poziție de apărare europeană puternică”, a declarat lidera UE într-un discurs susținut la Academia Militară Regală din Copenhaga, Danemarca.

„Să fim pregătiți pentru 2030 înseamnă să ne reînarmăm și să dezvoltăm capacitățile necesare pentru o descurajare credibilă, respectiv să dispunem de o bază industrială de apărare „care să constituie un avantaj strategic”, a adăugat ea, potrivit AFP.

„Dar pentru a fi pregătiţi în 2030, trebuie să ne mişcăm acum”, a subliniat Ursula von der Leyen.

Preşedinta Comisiei Europene a ţinut marţi un discurs la Academia Militară Regală Daneză din Copenhaga, în prezenţa premierului Mette Frederiksen, ocazie cu care a lăudat planurile ţării de a-şi creşte cheltuielile de apărare şi a dat asigurări Danemarcei că are sprijinul executivului UE în conflictul său tot mai intens cu preşedintele american Donald Trump cu privire la Groenlanda.

„Danemarca e foarte conştientă de propria securitate şi de propriile ameninţări. Nu în ultimul rând din cauza geografiei sale unice şi strategice. Dar şi din cauza evenimentelor recente: Mă refer, desigur, la războiul în curs din Ucraina şi la conflictele din alte teatre de operaţiuni. Dar şi la atacurile repetate şi continue asupra infrastructurii critice din Marea Baltică. Şi, desigur, din cauza competiţiei continue pentru influenţă în regiunea arctică, inclusiv în Groenlanda. Pentru toţi locuitorii Groenlandei – şi ai Danemarcei în ansamblu – vreau să fie clar că Europa va susţine întotdeauna suveranitatea şi integritatea teritorială. Şi în acest context complex, salut decizia prim-ministrului de a creşte cheltuielile pentru apărare la 3% din PIB în următorii doi ani. Acesta este un adevărat leadership”, a afirmat șefa Comisiei Europene, potrivit News.ro.

„Era beneficiilor păcii a apus de mult”, iar „epoca sferelor de influenţă a revenit cu adevărat”, a declarat şefa executivului european. „Dacă Europa vrea să evite războiul, Europa trebuie să se pregătească pentru război”, a avertizat Ursula von der Leyen, spunând că perioada celor trei decenii de pace de după căderea Cortinei de Fier s-a încheiat, iar faptul că o astfel de stare de lucruri ar fi putut dura a fost o iluzie care a făcut ca Europa să facă greşeli, în timp ce Rusia nu a făcut decât să se pregătească pentru a-şi urma ambiţiile imperialiste.

„Adevărul este că am căpătat rapid convingerea că această perioadă cu adevărat excepţională, în care am asistat la căderea Cortinei de Fier şi a Zidului Berlinului, iar ţări şi popoare întregi au fost eliberate, este o nouă normă. Acest lucru a dus la subinvestiţii în apărare şi, sinceră să fiu, la o complezenţă exagerată. Adversarii noştri au folosit acea perioadă nu numai pentru a se mobiliza din nou, dar şi pentru a contesta regulile care guvernează securitatea globală. Şi asta mă aduce la ziua de astăzi. Era beneficiilor păcii a apus de mult. Arhitectura de securitate pe care ne-am bazat nu mai poate fi considerată de la sine înţeleasă. Epoca sferelor de influenţă a revenit cu adevărat. Să luăm exemplul Rusiei. Cunoaştem deja hotărârea sa de a refuza altor ţări dreptul de a-şi alege propriul drum. Iar acum Rusia se află pe o cale ireversibilă de a crea o economie de război. Ea şi-a extins masiv capacitatea de producţie industrială militară. 40% din bugetul federal este cheltuit pentru apărare. 9% din PIB-ul său. Această investiţie alimentează războiul său de agresiune în Ucraina, pregătindu-se în acelaşi timp pentru o viitoare confruntare cu democraţiile europene. Şi pe măsură ce aceste ameninţări cresc, vedem cum cel mai vechi partener al nostru – Statele Unite – îşi îndreaptă atenţia către Indo-Pacific”, a arătat Ursula von der Leyen.

„Ideea este că trebuie să vedem lumea aşa cum este – şi trebuie să acţionăm imediat pentru a-i face faţă. Pentru că o nouă ordine internaţională va fi formată în a doua jumătate a acestui deceniu şi după aceea”, a continuat şefa Comisiei Europene.

Ea a arătat că Europa se confruntă cu „o alegere fundamentală” cu privire la viitorul său. „Continuăm să reacţionăm la fiecare provocare într-un mod progresiv şi precaut? Sau suntem pregătiţi să profităm de această oportunitate de a construi o Europă mai sigură? Una prosperă, liberă şi pregătită, dispusă şi capabilă să se apere singură. Europa este pregătită să facă un pas în faţă. Suntem pregătiţi să preluăm controlul asupra schimbării, care este inevitabilă”, a proclamat Ursula von der Leyen.

By 2030, Europe must have a strong European defence posture.



To get there, we need to move now.



This is Readiness 2030 ↓ https://t.co/xDZBGh68zP