Ursula von der Leyen face un pas în spate, după protestul violent de la Bruxelles. Decizia luată în privința controversatului acord UE-Mercosur

Mii de fermieri europeni au organizat un protest pe 18 decembrie 2025, la Bruxelles, în Belgia. FOTO: Werner Lerooy / imago stock and people / Profimedia

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a informat pe liderii europeni prezenți la summitul UE, desfășurat la Bruxelles, că semnarea acordului comercial cu țările Mercosur a fost amânată, au declarat joi trei surse pentru agenția de presă Reuters.

Publicația Politico a scris prima că semnarea acordului de liber schimb între UE și statele blocului sud-american Mercosur a fost amânată până în ianuarie, fapt confirmat de două surse.

Doi diplomați ai blocului comunitar au precizat, pentru publicația de la Bruxelles, că Ursula von der Leyen le-a spus joi liderilor europeni de la summit că acordul cu Mercosur nu va mai fi semnat sâmbătă, așa cum era prevăzut, ci va fi amânat până luna viitoare.

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a anunțat că a acceptat cererea prim-ministrului italian Giorgia Meloni de a amâna semnarea acordului, astfel încât șefa guvernului de la Roma să-i poată asigura pe fermierii din Peninsulă că nu vor fi afectați de prețurile mici ale cărnii de pasăre și de vită, le-a spus Ursula von der Leyen grupului de lideri, potrivit unuia dintre diplomații citați.

Schimbarea de ultim moment din partea Meloni a dat peste cap obiectivul autoimpus de a semna acordul pe 20 decembrie cu statele Mercosur, care includ Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay.

Însă țările europene care susțin acordul cu Mercosur, conduse de Germania, fac presiuni pentru a obține garanții că va fi stabilită o nouă dată pentru semnarea documentului.

„O dată ar putea fi stabilită la jumătatea lunii ianuarie, dacă semnarea este amânată pentru 2026”, a declarat un oficial al UE pentru Politico.

Meloni i-a cerut liderului brazilian mai mult timp pentru ca ea să susțină acordul, a declarat Lula da Silva joi, astfel încât premierul italian să poată obține sprijinul intern în favoarea înțelegerii comerciale.

Mai multe țări care susțin acordul, conduse de Germania, au avertizat în ultimele zile că orice întârziere suplimentară a implementării înțelegerii ar putea, în cele din urmă, să distrugă acordul comercial. Acestea sunt îngrijorate că o nouă amânare ar putea încuraja opoziția din Parlamentul European sau ar putea complica pașii următori atunci când Paraguayul, care este sceptic față de acord, va prelua președinția blocului Mercosur de la actualul deținător, Brazilia, la sfârșitul anului.

În încercarea de a atenua îngrijorările fermierilor din întregul bloc comunitar, instituțiile UE s-au grăbit miercuri seara să aprobe un text suplimentar care ar reimpune tarife vamale dacă importurile de carne de pasăre și de vită din America Latină ar destabiliza piețele europene.

Protest violent al fermierilor, la Bruxelles

Mii de agricultori europeni s-au reunit joi la Bruxelles la un protest împotriva acordului de liber schimb între UE și statele blocului Mercosur, protest care a degenerat în confruntări cu poliția și acte de vandalism, au relatat anterior presa belgiană și AFP.

Manifestanții au incendiat pneuri și au aruncat cu cartofi și alte obiecte asupra forțelor de ordine, care au răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

Un dispozitiv polițienesc numeros a fost desfășurat pentru a proteja instituțiile europene, în timp ce tot la Bruxelles a avut loc summitul UE. Atmosfera a fost deosebit de tensionată în Place du Luxembourg, în fața Parlamentului European.

Conform poliției din Bruxelles, aproximativ 7.300 de persoane au luat parte la demonstrația autorizată, participanții însoțiți de circa 50 de tractoare desfășurând un marș, prin capitala belgiană, în acest protest care inițial s-a desfășurat pașnic. Dar alte 950 de tractoare s-au adunat în cartierul european, unde au blocat mai multe străzi.

După ce unii manifestanți au devenit agresivi, poliția a recurs la tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a-i dispersa, în timp ce incendierea unor anvelope și pubele din care s-au ridicat coloane de fum negru vizibile de la distanță au amplificat imaginea de violență a protestului. De asemenea, indivizi mascați au spart mai multe ferestre ale unei clădiri a Parlamentului European.

Demonstranții intervievați au menționat printre nemulțumirile lor acordul cu Mercosur și reforma Politicii Agricole Comune (PAC), potrivit Agerpres.

Acordul cu Mercosur a divizat țările UE

Comisia Europeană dorește ca acordul comercial de liber schimb cu Mercosur să fie adoptat de statele UE până la finele anului în curs și a împărțit astfel documentul în două părți, dintre care una se referă exclusiv la comerț, ceea ce îi permite să asigure adoptarea textului numai cu o majoritate calificată (adică cel puțin 15 din cele 27 de state membre și care împreună să însumeze cel puțin 65% din populația blocului comunitar) și să elimine posibilitatea unui veto din partea vreunui stat membru, cum ar fi de pildă Franța, care cere amânarea acestui vot până anul viitor, pentru a fi negociate garanții solide pentru agricultura europeană.

În schimb, Germania, țară cu o economie axată pe exportul de produse industriale, se numără printre cele interesate de încheierea acordului comercial cu Mercosur, ce ar înlesni accesul acestor produse pe piața sud-americană, acesta fiind și un argument al Comisiei Europene în favoarea acordului.

În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în fața celor europene, vor putea pătrunde mai ușor pe piața UE în virtutea acestui acord, situație care dezavantajează fermierii europeni și statele UE cu sectoare agricole puternice.

Propunerile Comisiei Europene privind Politica Agricolă Comună (PAC) reprezintă un alt motiv de nemulțumire pentru fermierii europeni, întrucât în viitorul buget european multianual (2028-2034) fondurile alocate acestei politici ar urma să fie reduse cu 20% și în plus PAC ar urma să fuzioneze cu politica de coeziune.