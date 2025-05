Ursula von der Leyen laudă votul românilor: „Au ales promisiunea unei Românii deschise, prospere, într-o Europă puternică” / Ce i-au transmis lui Nicușor Dan alți lideri europeni

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru victoria sa în alegerile prezidențiale din România, remarcând faptul că poporul român s-a prezentat „masiv la urne” la scrutinul de duminică.

„Cele mai calde felicitări lui Nicușor Dan pentru victoria sa din această seară! Poporul român a ieșit masiv la urne. Ei au ales promisiunea unei Românii deschise, prospere, într-o Europă puternică”, a scris șefa Comisiei Europene, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X duminică seară.

My warmest congratulations to @NicusorDanRO on his victory tonight!



The Romanian people have turned out massively to the polls.



They have chosen the promise of an open, prosperous Romania in a strong Europe.



Together let’s deliver on that promise.



Looking forward to working…