Ursula von der Leyen semnează sâmbătă acordul UE-Mercosur în Paraguay. Când va intra acesta în vigoare și cine îl mai poate bloca

Dacă acordul va avea toate voturile necesare, ar putea intra în vigoare înainte de finalul acestui an, a explicat un oficial al Comisiei Europene. Dar drumul spre acest rezultat nu este simplu.

UE și statele Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay) vor semna sâmbătă acordul comercial negociat de un sfert de secol, care stârnește încă opoziție în rândul unor state membre și printre fermierii europeni.

Documentul va fi semnat în Paraguay de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se va afla acolo însoțită de președintele Consiliului European, António Costa.

Mișcarea are loc după ce majoritatea statelor membre, inclusiv România, au votat săptămâna trecută în favoarea semnării acordului.

Acordul UE-Mercosur va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume, acoperind aproximativ 700 de milioane de persoane.

Este cel mai important acord al UE în ceea ce privește reducerea taxelor vamale, acesta eliminând taxe în valoare de 4 miliarde de euro asupra exporturilor sale.

Avantaje și riscuri

Din perspectiva Bruxelles-ului, acordul reprezintă o victorie geopolitică majoră, ținând cont de competiția cu China și de taxele vamale impuse blocului comunitar de președintele american Donald Trump.

Țările Mercosur au taxe ridicate – 35% pentru piesele auto, 28% pentru produsele lactate și 27% pentru vinuri, spre exemplu.

Țări precum Germania și Spania susțin că acordul este un element vital al eforturilor UE de a deschide noi piețe.

Opozanții, în frunte cu Franța, cel mai mare producător agricol al Uniunii Europene, au spus însă că acordul va crește importurile de produse alimentare ieftine, inclusiv carne de vită, carne de pasăre și zahăr, subminând producătorii agricoli interni.

Este și motivul pentru care fermierii din UE și-au anunțat opoziția față de forma actuală a acordului.

Comisia a inclus în acord, printre altele, clauze de salvgardare, care vor permite UE să suspende importurile fără taxe vamale pentru anumite produse în cazul în care piețele sunt supuse presiunilor, și a promis controale mai stricte la graniță – dar mulți nu sunt încă mulțumiți de această protecție.

Săptămâna trecută, Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria și-au exprimat opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut. Toate celelalte state au votat pentru semnarea acordului.

România a votat și ea pentru semnarea acordului – deși PSD a anunțat că se împotrivește, o poziție împărtășită și de organizațiile fermierilor din România.

Ce urmează

Acordul UE-Mercosur este împărțit în două părți, fiecare cu un proces de aprobare diferit.

Prima parte este un acord exclusiv comercial – Acordul comercial interimar (ITA). Acesta intră în competența exclusivă a UE, ceea ce înseamnă că, pentru a intra în vigoare, are nevoie de aprobarea Consiliului UE și a Parlamentului European.

A doua parte este un acord de asociere mai amplu – Acordul de parteneriat UE-Mercosur (EMPA). Acesta include comerțul, dar și investițiile și cooperarea politică. El trebuie ratificat și de parlamentele naționale, un proces care ar putea dura ani de zile.

După semnarea din Paraguay, cele doua acorduri vor fi transmise luni Parlamentului European, iar europarlamentarii vor incepe să lucreze la aceste acorduri chiar de la următoarea plenară de la Strasbourg, potrivit unui oficial al Comisiei Europene.

În acest caz, un vot al plenului Parlamentului European ar putea avea loc destul de devreme – aprilie-mai.

După ce europarlamentarii aprobă acordul, dacă îl aprobă, acesta poate intra in vigoare în momentul în care statele Mercosur îl ratifică – ratificarea în parlamentele statelor UE nu este necesară pentru acest pas.

Un oficial al Comisiei Europene a precizat că asta înseamnă că acordul ar putea intra în vigoare până la finalul acestui an.

„Nu s-a luat nicio decizie cu privire la aplicarea provizorie a acordului Mercosur”

Teoretic, Comisia Europeană are puterea de a aplica provizoriu acordul comercial imediat după semnarea acestuia. Deocamdată însă, executivul european a dat semne că nu intenționează deocamdată să facă acest lucru.

„Pentru a fi clar: nu s-a luat nicio decizie cu privire la aplicarea provizorie a acordului Mercosur”, a precizat un oficial al Comisiei Europene într-o discuție cu jurnaliștii.

„În următoarele săptămâni, Comisia se va concentra pe colaborarea cu deputații din Parlamentul European pentru a le câștiga sprijinul, înainte de votul final de aprobare a acordului. Considerăm că acesta este un acord pe care Parlamentul European îl poate susține cu deplină încredere”, a precizat oficialul.

Există un posibil obstacol și unul care ar putea schimba decizia Comisiei de a aștepta votul din parlamentuL European.

Mai întâi, deputații europeni vor vota dacă vor trimite acordul la Curtea de Justiție a UE pentru un aviz juridic.

Măsura a fost propusă în noiembrie de un grup de 145 de deputați europeni.

Dacă contestația va fi acceptată, Parlamentul European ar urma să aștepte avizul Curții de Justiție – iar asta ar putea însemna între 18-25 luni, potrivit estimărilor Comisiei Europene.

Unele state membre presează deja Comisia să aplice provizoriu acordul, pentru a preveni noi întârzieri.

Cu sau fără aplicarea provizorie, Parlamentul trebuie să își dea în cele din urmă acordul formal asupra acordului.

Ce se intampla daca PE voteaza impotriva? Procesul de ratificare este oprit și trebuie sa exista o analiza politica în UE, a explicat un oficial al Comisiei.

Există un precedent. În 2012, Parlamentul European a respins cu o largă majoritate Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA), îngropând legea.