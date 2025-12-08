VIDEO Liderul USR Dominic Fritz, primul mesaj după înfrângerea lui Cătălin Drulă: Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit / E clar că bazinul reformism a votat cu Ciucu, dar și împotriva candidatului extremist

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că „înțelege” mesajul oamenilor și că trebuie să existe un proiect de reînnoire a partidului, după ce candidatul său, Cătălin Drulă, a obținut un scor sub așteptări la alegerile din 7 decembrie.

Președintele USR, Dominic Fritz, a susținut luni dimineață o conferință de presă în sediul partidului din Kiseleff nr.55, după ce Drulă a pierdut cursa pentru Primăria București, clasându-se pe locul 4, la mare distanță de primul clasat, Ciprian Ciucu.

Principalele declarații ale lui Dominic Fritz:

Mulțumesc tuturor celor care l-au votat pe Cătălin Drulă;

Prezența mică la alegerile trebuie să pună toată clasa politică pe gânduri. Cred că ne spune multe despre starea democrației și asta e un pericol pentru noi toți. Întrebarea cum reușim să recâștigăm încrederea acestor oameni care nu mai merg la alegeri, această provocare va fi o prioritate pentru USR;

Este foarte ușor să dai cu pietre în cel care a pierdut, dar democrația depinde de oameni care fac astfel de pași. Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit, am pierdut o bătălie, puteam mai mult. E clar că bazinul reformism a votat cu Ciucu, e clar că are experiență, cred că a fost un vot util, dar și împotriva candidatului extremist;

Ce se va întâmpla în USR în perioada următoare e important pe termen lung pentru ideea reformistă. Înțelegem mesajul: oamenii ne cer mai mult și mai mulți oameni proaspeți. Asta trebuie să ne stimuleze;

Trebuie să fie un proiect de reînnoire a USR. Proiectul nostru e în continuare necesar pentru România;

Și dacă văd că Marcel Ciolacu care a fost arhitectul deficitului de 10% care a sărăcit România dorește ca USR să dispară și să refacă coaliția care ne-a adus în criză, asta spune multe și înseamnă că USR deranjează.

Vom face o analiză temeinică a rezultatelor, care nu va fi întotdeauna comodă pentru noi. Voi convoca un congres al partidului cel mai probabil în luna februarie pentru schimbări la statut.

Despre atacurile PSD

Jurnaliștii aflați la conferința de presă i-au adresat lui Dominic Fritz mai multe întrebări. Una dintre acestea a fost referitoare la informația potrivit căreia PSD vrea să scoată USR de la Guvernare. Rugat să comenteze „cum primește această variantă de lucru a PSD-ului”, liderul USR a spus:

„Acum PSD vorbește despre acest lucru într-un mod deschis, inclusiv prin voci precum cea a domnului Ciolacu. E dreptul PSD să-și dorească altă guvernare. USR la guvernare are curajul de a face schimbări reale, care decuplează interesele particulare de interesele de stat. Am o oarecare înțelegere de ce PSD e deranjat acest lucru. PSD folosește USR ca un sac de box e și un rezultat concret al acțiunilor miniștrilor noștri care au lovit în anumite interese clientelare inclusiv ale PSD”.



Cătălin Drulă a obținut 13,90% din voturi la alegerile locale parțiale organizate duminică pentru Primăria Capitalei, potrivit rezultatelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă. Practic, el a obținut cu 22,26% mai puține procente decât Ciprian Ciucu (PNL), care a câștigat cursa cu 36,16%.

Drulă a recunoscut victoria lui Ciucu și l-a lăudat. În campanie îl atacase violent

În prima reacție după afișarea rezultatelor exit-pollurilor, Drulă a recunoscut victoria lui Ciucu, candidat pe care l-a atacat virulent în campanie.

„Îl cunosc pe Ciprian Ciucu de multă vreme, îi doresc să pună în munca sa priceperea pe care o are şi să-şi găsească resursele de a învinge obstacolele pe care o să le înfrunte şi să aibă curaj, iar pe noi, cei de la USR, ne va avea ca un partener în toate proiectele pentru Capitală. Mă bucur că în această campanie am putut să vorbim şi despre lucrurile mai puţin plăcute care s-au întâmplat în Bucureşti, pentru că este important să le corectăm pentru viitor şi aici mă refer în principal la urbanism, în Parlament este în fază finală la adoptare Codul Urbanismului care aduce toate autorizaţiile de construire la Primăria Capitalei şi referendumul votat de bucureşteni trebuie implementat de urgenţă, este şi jalon în PNRR”, a declarat Cătălin Drulă.

El a precizat că prima problemă pentru Ciprian Ciucu este bugetul pentru 2026.

„De asemenea, problema bugetului, prima problemă pe care o va avea viitorul primar al Capitalei este bugetul pe 2026. Există legea depusă în Parlament pentru implementarea referendumului şi noi o să susţinem cu aceeaşi tărie. Cerem tuturor partidelor să susţină această lege. Vom fi parteneri în proiectele bune pentru oraş”, a transmis Cătălin Drulă.