USR îl cheamă pe ministrul Justiției în Parlament după documentarul Recorder. „O țară întreagă a văzut. Mărturii, probe” / Cele șapte teme la care cere explicații

Parlamentarii USR l-au chemat în Parlament, la Ora Guvernului, pe Radu Marinescu, ministrul Justiției. Decizia vine după ce Recorder a publicat un documentar despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu politicienii”.

Deputatul Stelian Ion, fost ministru al Justiției în Guvernul Cîțu, a anunțat miercuri că îl cheamă pe actualul ministru, Radu Marinescu, în Parlament pentru a da explicații, „cu prima ocazie” documentarului Recorder „Justiție Capturată”.

„Grupul parlamentar USR a depus o solicitare către secretariatul general pentru a-l chema pe ministrul Justiției să discutăm despre justiția capturată. O țară întreagă a văzut aseară reportajul Recorder. Nu este vorba de un simplu reportaj, am văzut mărturii, probe, mărturisirile unor persoane cu funcții înalte în sistemul judiciar care au ales să nu tacă, să facă un pas în față și să vorbească despre justiția capturată”, a declarat fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, miercuri, la Parlament.

Printr-un comunicat de presă, USR transmite că ministrul Marinescu va trebui să dea explicații pentru 7 teme:

Oligarhizarea sistemului judiciar

Corupția și ineficiența din sistemul judiciar

Răspunderea magistraților

Meritocrația în promovarea magistraților în carieră

Eficiența sistemului de repartizare aleatorie a dosarelor

Modul defectuos în care sunt accesate fondurile europene din PNRR de către Ministerul Justiției

Necesitatea corectării „pachetului legilor justiției”

Ce schimbări propune

Întrebat despre ce legi ar trebui schimbate astfel încât situația actuală din sistemul de justiție să fie îmbunătățită, el a spus:

Pe lângă legile care exista acum sunt și alte proiecte pe care le-am discutat de-a lungul timpului. Unele dintre ele fiind respinse. E vorba de proiecte care să vizeze atribuțiile CSM, modalitatea de numire a membrilor CSM și modalitatea de votare. Să vedem cum putem să îmbunătățim legislația pe ce înseamnă repartizarea aleatorie a dosarelor. Cum modificăm legislația în privința încurajării magistraților pe criterii meritocratice să participe la concursuri, astfel încât numirile să se facă pe aceste criterii. Alte chestiuni sunt legate de Inspecția Judiciară, de răspunderea magistraților”.

El a spus că e necesară refacerea competențelor DNA, astfel încât să poată cerceta și faptele de corupție săvârșite de magistrați.

„Justiție Capturată”

Recorder a difuzat marți seară o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentat al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.