USR nu va putea finanța, legal, campania lui Nicușor Dan. Cum va proceda partidul, după retragerea sprijinului pentru Lasconi

Vicepreședintele USR Dominic Fritz a afirmat, miercuri, după decizia Biroului Național al partidului de a-l susține pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, că USR nu va putea să finanțeze campania acestuia, ci va apela la donatori. Elena Lasconi va rămâne pe buletinul de vot drept candidat din partea USR întrucât data pentru finalizarea candidaturilor a fost depășită, iar felul în care vor arăta buletinele de vot a fost stabilit. Chiar și în cazul în care Elena Lasconi decidea să se retragă, numele ei ar fi rămas pe buletinul de vot, cum s-a întâmplat și anul trecut, cu Ludovic Orban.



Dominic Fritz: Ca partid, nu putem finanța campania lui Nicușor Dan. Vom aborda inclusiv donatori

Fritz a spus, într-o conferință de presă, că l-a anunțat pe Nicușor Dan despre decizia ca partidul să retragă sprijinul pentru Lasconi și să susțină candidatura primarului general la alegerile prezidențiale din luna mai. Decizia va fi oficializată în următoarele zile, odată cu convocarea Comitetului Politic Național al USR, în 24 aprilie, când va fi validată formal decizia luata astăzi de liderii partidului.

„L-am sunat aseară după ce am primit ultimele cifre și era clar că ne vom întâlni pentru această discuție, l-am sunat pe Nicușor Dan. Nu a fost un apel lung, nu am făcut negocieri. Am spus că ne reauzim după discuția de Birou Național. (…) Ieri la telefon mi-am exprimat încrederea că va continua un parteneriat între el și USR când va fi președinte”, a declarat Dominic Fritz.



El a spus că USR nu va putea finanța campania lui Nicușor Dan, dar că se va implica și va apela inclusiv la donatori.



„Noi, ca partid, nu putem să finanțăm campania lui, dar bineînțeles că fiecare dintre noi se va implica. Vom aborda inclusiv donatori cu care am colaborat în trecut și o să-i rugăm să împrumute bani pentru campania lui Nicușor Dan. Înainte de acest pas mai urmează acest Comitet Politic care trebuie să valideze această decizie”, a mai spus Fritz.