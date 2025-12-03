USR pregătește un proiect de combatere a propagandei comuniste. „Trebuie să facem ceva până să ne vedem copiii purtând tricouri cu Ceaușescu”

Un grup de parlamentari USR va iniția o propunere legislativă care va cuprinde instrumente de combatere a discursului și propagandei comuniste, potrivit anunțului făcut miercuri de senatorul Cristian Ghinea, citat de Agerpres.

Ghinea a vorbit despre inițiativă, la Senat, în cadrul dezbaterii „Ignoranța naște dictatură – lecția brutală a comunismului în România”, și a spus că aceasta va fi „o reparare a faptului că avem reglementări pe partea de combatere a propagandei legionare și fasciste, dar nu avem și pe partea de combatere a propagandei comuniste”.

„Dilema – este o greșeală sau o omisiune? Avem instrumente de a combate doar una dintre extremele totalitare”, a adăugat fostul ministru.

Deputata USR Corina Atanasiu a menționat că ideea de a elabora o inițiativă legislativă a apărut după o discuție cu un tânăr despre comunism și despre cei nostalgici după acea perioadă.

Parlamentara a spus că este „speriată”.

„Trebuie să găsim instrumente care să combată acest fenomen. Un studiu relevă că 55% din populație susține că pe vremea lui Ceaușescu era mai bine. Înseamnă că avem și tineri care visează după comunism și trebuie să facem ceva până să ne vedem copiii purtând tricouri cu Ceaușescu sau cu secera și ciocanul”, a declarat Corina Atanasiu.

„Mesajele care se propagă în rândul tinerilor trebuie să fie corecte”

Senatorul USR Remus Negoi a spus că „nostalgia comunistă apare mai ales în rândul persoanelor care au trăit în comunism și care, făcând comparație cu ce se întâmplă în perioada post-decembristă, spun sau transmit mesaje de nostalgie a comunismului”.

„Mesajele care se propagă în rândul tinerilor trebuie să fie corecte, să arate că perioada comunistă a fost, probabil, cea mai groaznică perioadă din istoria recentă a României. O spun fără rezerve, fără să clipesc. Scopul unei astfel de inițiative legislative este incriminarea comunismului, așa cum sunt incriminate celelalte curente care au făcut atât de mult rău țării noastre, să rezulte o lege aplicabilă care să transmită mesajul corect, mai ales în rândul celor tineri”, a adăugat Negoi.

Ce a spus vicepreședintele CAN

Alexandru Jucan, vicepreședinte în Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), susține că doar 10% – 15% dintre tinerii încearcă să verifice informațiile primite prin intermediul rețelelor sociale.

El consideră că măsurile de combatere a propagandei comuniste „trebuie să meargă la țintă, acolo unde sunt tranșeele de dezinformare, tranșeele de susținere a acestor narative”.

„Negarea crimelor comunismului nu are legătură cu libertatea de exprimare”, a conchis Alexandru Jucan.