Vă mulțumim în numele celor 460 de profesori cărora le-ați dăruit un abonament gratuit la HotNews Premium. „Este esențial să nu mă rup de ceea ce contează”

Dacă le solicităm profesorilor să ofere informații de calitate elevilor, avem studii care arată ce se întâmplă când sursele folosite de profesori nu sunt de încredere.

A fost mai bine decât am evaluat și așteptat chiar și în cele mai optimiste estimări. Campania prin care orice abonament anual la HotNews Premium se dubla printr-un abonament de 12 luni oferit gratis profesorilor s-a încheiat, odată cu luna începerii școlii, luna septembrie. Suntem responsabili să vă prezentăm, transparent, bilanțul. Iată datele:

460 de profesori vor beneficia de un abonament gratuit, datorită gestului cititorilor care s-au abonat la HotNews Premium.

Peste 50% dintre profesorii care vor primi abonamentul sunt din orașele mici și din școlile din sate.

Două organizații non-guvernamentale, specializate în educație, MERITO și Teach for Romania, au ales listele profesorilor și vor lua legătura cu aceștia.

Căstăian: „În ziua de azi nu e suficient să ai acces la informaţie, trebuie să ai şi surse pe care să te poţi baza”

Doru Căstăian este unul dintre profesori. Căstăian este profesor de științe socio-umane la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galați și profesor asociat la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie din Galați.

Profesorul a spus de ce crede că un astfel de demers contează: „Hotnews e una dintre publicațiile care mi-au câştigat ȋncrederea de-a lungul timpului prin abordarea echilibrată şi profesionistă. După cum ştim, ȋn ziua de azi nu e suficient să ai acces la informaţie, trebuie să ai şi surse pe care să te poţi baza, iar pe mine Hotnews mă ajută să rămân ȋn contact cu evenimentele şi opiniile semnificative. Este esenţial ca să nu mă rup de ceea ce contează şi să pot, la rândul meu, să privesc lucrurile cu claritate şi onestitate.”

Studiul care a demonstrat că, și pentru profesori, nu cantitatea de informație contează, ci calitatea surselor

Un studiu îndelung citat, Dekker (2012, Frontiers in Psychology), în rândul a 242 de profesori din Marea Britanie și Olanda, a arătat ceva despre care vorbește și profesorul Căstăian.

Aproape 50% dintre profesori ajunseseră să creadă în „neuromituri”. „Neuromiturile” sunt idei care sună bine, par că au o bază reală, dar o simplifică, o exagerează sau o interpretează greșit.

Profesorii credeau în aceste mituri pentru că nu citeau? Nu, ei citeau reviste de popularizare a științei și aveau mai multe cunoștințe generale. Dar sursele folosite de profesori nu erau de încredere. Nu cantitatea de informație contează, ci calitatea surselor.

Participarea dumneavoastră la această campanie a fost excepțională. Vă mulțumim încă o dată.

Acum este rândul profesorilor ca, prin puterile lor și prin organizarea școlii, să fie mai bine informați și, astfel, să le ofere, la rândul lor, informații mai bune elevilor din cele 460 de școli. Dacă doriți să vă abonați la HotNews Premium, o puteți face aici. Nu „cumpărați” o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică.

Profesoară și elevii săi, care utilizează mijloacele media și tehnologia în sala de clasă. Imagine ilustrativă. FOTO: © Arne9001 | Dreamstime.com