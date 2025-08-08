Va plăti statul român tratamentul Laviniei în Belgia? „Încă nu există niciun demers care să ne fi fost adus la cunoștință”

Alina Alexandru, sora Laviniei Vlad, spune că, la peste două săptămâni de la transferul surorii ei într-un spital din Belgia, după 53 de zile de internare în Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca, încă nu există niciun demers care să le fi fost adus la cunoștință în ceea ce privește plata tratamentului Laviniei de către statul român.

Lavinia Vlad a fost transferată în Belgia cu bani adunați din donații, iar deocamdată a fost plătită prima lună de tratament: 100.000 de euro.

Conform legislației, România are un centru pentru tratarea marilor arși – cel de la Spitalul Floreasca, autorizat în anul 2022 –, ceea ce blochează transferurile pacienților în străinătate.

„În ceea ce privește costurile aferente tratării ei aici, încă nu există niciun demers care să ne fi fost adus la cunoștință. Încă mai sper ca domnul ministru să ne comunice cum vom proceda mai departe. Sumele strânse din donațiile făcute, la acest moment, nu pot acoperi noile estimări și nevoile ei, raportate la starea sa reală”, a scris sora Laviniei, vineri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit familiei sale, medicii belgieni spun că femeia, care are arsuri pe 70% din suprafața corpului, va avea nevoie de cel puțin 3 luni de internare.

„Aici nu este interzis să vorbească cu familia”

Alina Alexandru mai scrie că sora ei este intubată de miercuri, după ce a trecut printr-un nou proces de curățare a plagilor și a fost început procesul de grefare la picioare. „Un picior a fost grefat în totalitate, urmând ca azi să se faca grefarea celui de-al doilea picior.”

Sora Laviniei mai spune că în Belgia „nu reprezintă un secret de stat modul în care arată/se prezintă plăgile ei”: „Medicii îmi arată în fiecare zi care este evoluția. Ne sunt comunicate și detaliate fiecare procedură, fiecare plan, dar și care este alternativa în cazul în care prima variantă se va arăta a fi lipsită de bune rezultate în cazul ei”.

În Belgia, unde Laviniei îi este „în permanență monitorizată durerea și adaptat tratamentul contra durerilor”, ei „nu îi este interzis să vorbească cu familia, oricând dorește și poate, să aibă apeluri video. Ea a reușit să vorbească cu copiii și să petreacă timp cu întreaga familie la telefon, prin apeluri video”, mai scrie sora ei.

„La spitalul din România unde a fost internată anterior, este total interzis ca pacientul să aibă acces la o un telefon cu cameră. În acest context și având în vedere starea ei continuă de suferință, de prezența durerilor si de faptul ca nu era bandajată, Lavinia nu a putut lua legatura cu copiii, nu i-a vazut și nu le-a putut transmite nimic care să îi ajute să înțeleagă ce se întamplă. Oricat încercam noi să explicam, timp de 53 zile ei au avut doar imaginea ei preluată de salvare și cuvintele noastre de încurajare”.

Sora Laviniei mai scrie că „acum, când durerea este gestionată corespunzator, când accesul la un telefon cu cameră nu este considerat un pericol pentru actul medical, cand poate discuta cu un psiholog, a reușit să discute cu ei și să petreaca timp zilnic (când nu era intubată) cu ei prin apeluri video”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat pentru HotNews, la scurt timp după transferul în Belgia al Laviniei, cu bani din donații, că este în căutare de soluții pentru ca statul român să îi plătească restul tratamentului. Recent, și președintele CNAS, Horațiu Moldovan, declara la Digi 24 că este în căutarea unei „soluții legale”, împreună cu ministrul Sănătății.

Ministrul Alexandru Rogobete spune că ia în calcul declasificarea Centrului de Arși de la Floreasca: a cerut Corpului de Control al Direcției de Sănătate Publică să verifice modul în care a fost autorizat centrul, în anul 2022, în mandatul fostului ministru Alexandru Rafila.