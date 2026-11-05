„Vă simțiți prizonierul PSD?”. Răspunsul dat de premierul Luca Niculescu

Prim-ministrul Luca Niculescu a vorbit despre relația pe care o are cu PSD, singurul partid „care și-a asumat această guvernare”, șeful Executivului precizând că îl ajută faptul că pe unii dintre miniștri îi cunoștea din trecut.

„Vă simțiți prizonierul Partidului Social Democrat?”, a fost întrebat Luca Niculescu, joi seară, într-un interviu la Antena 3 CNN.

„Am o relație de colaborare, am o relație de dialog onest cu domnul Sorin Grindeanu, care este președintele Partidului Social Democrat, este și președintele Camerei Deputaților. Sunt mulți miniștri de la PSD în acest guvern, discut cu ei foarte mult”, a răspuns Luca Niculescu.

Premierul a spus că pe unii dintre miniștrii PSD îi cunoștea de dinainte de formarea actualului cabinet, printre care Alexandru Rogobete (Sănătate), Alexandru Stoica (Dezvoltare) și Radu Marinescu (Justiție).

„Am șansa să îi cunosc deja, să îi fi cunoscut deja pe unii dintre miniștri în diferite poziții înainte de a fi coleg cu ei de guvern – pe domnul ministru al Sănătății, de exemplu, eram împreună secretari de stat când mă ocupam de aderarea la OCDE, pe urmă el a mai ajuns o dată ministru și am lucrat foarte bine cu el. Pe domnul ministru Stoica, era tot așa, secretar de stat, am lucrat foarte bine cu el. Cu domnul ministru al Justiției și cu alți miniștri am mai lucrat înainte”, a continuat șeful Guvernului.

Întrebat dacă îl ajută acest lucru, el a adăugat: „Cu siguranță. Faptul că ne cunoaștem de doi-trei ani și că am lucrat la acest proiect împreună te ajută în dialogul pe care îl ai zi de zi cu ei”.

„La final, premierul este cel care decide”

Referindu-se la teoriile conform cărora ar fi „prizonierul” PSD, premierul a amintit că el a discutat cu mai multe partide pentru formarea Guvernului.

„N-a fost prima mea idee de a avea un guvern doar cu un singur partid. Am fost la discuții cu mai multe partide. Încă o dată, Partidul Social Democrat este singurul care și-a asumat această guvernare, împreună cu câțiva miniștri din zona tehnică”, a spus șeful Executivului.

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„Dar știți cum se întâmplă la ședințele de guvern, se discută, se fac propuneri de ordonanțe de urgență, de hotărâri de guvern, de memorandumuri. La final, premierul este cel care decide dacă ceva trece sau nu”, a conchis Niculescu.