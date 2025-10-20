Vacanța de toamnă 2025. Elevii au prima săptămână liberă / Structura anului școlar 2025-2026

Elevii intră timp de o săptămână în vacanța de toamnă, începând de sâmbătă, 25 octombrie, imediat după încheierea primului modul de cursuri, potrivit structurii anului școlar 2025-2026.

Primul modul de cursuri din anul școlar 2025-2026 se finalizează vineri, 24 octombrie. Astfel, după primul modul de curs, toți elevii din învățământul preuniversitar au vacanță timp de o săptămână: de sâmbătă, 25 octombrie, până duminică, 2 noiembrie.

Elevii revin în băncile școlii luni, 3 noiembrie, odată cu începerea celui de-al doilea modul, care se va desfășura până vineri, 19 decembrie, când începe vacanța de iarnă.

Calendarul complet al anului școlar 2025-2026

Anul școlar 2025-2026 prevede 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor, organizate în cinci module:

de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025.

de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025.

de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu elevii, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ.

de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026.

de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026.

Elevii claselor a VIII-a și a XII-a, care au de susținut Evaluarea Națională, respectiv Bacalaureatul, vor încheia anul școlar mai devreme.

pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026;

pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026;

pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026;

pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Când vor avea elevii vacanță în anul școlar 2025 – 2026