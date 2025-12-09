Vacanță gratuită, în pădure: Experimentul făcut de un stat nordic, care se încheie brusc, dacă zgomotul e prea ridicat 

O regiune din sudul Suediei a oferit turiștilor un sejur gratuit într-o cabană din pădure, cu o singură regulă: zgomotul pe care îl fac să nu depășească 45 de decibeli. Orice sunet prea puternic ar fi dus la încheierea imediată a sejurului. Experimentul a fost lansat pentru a atrage atenția asupra poluării fonice, relatează Euronews.

În octombrie, regiunea Skåne a lansat o campanie turistică neobișnuită. Autoritățile din sudul țării căutau turiști dispuși să petreacă câteva zile într-o cabană din pădure.

Johanna Holm, originară din sudul Germaniei și studentă la pedagogie, a fost una dintre participante la provocarea „Păstrează liniștea” („Stay Quiet”). Iată ce a învățat ea după un weekend petrecut în liniște, într-o cabană din pădure.

Suedia oferă un sejur gratuit într-o cabană din pădure, cu o condiție.

Visit Skåne a lansat campania „Păstrează liniștea” ca răspuns la poluarea fonică, pe care managerul de proiect Josefine Nordgren o descrie drept „una dintre cele mai subestimate probleme de mediu ale vremurilor noastre”.

„Studiile arată că expunerea constantă la zgomot crește nivelul de stres, perturbă somnul și afectează atât sănătatea fizică, cât și pe cea mentală. Natura, în schimb, are efecte dovedite de refacere. Scade ritmul cardiac, îmbunătățește concentrarea și ajută organismul să se recupereze după stres”, spune ea.

Echipa a vrut să le ofere oamenilor șansa de a experimenta ce se întâmplă atunci când zgomotul de zi cu zi dispare.

„Inițiativa a devenit un fel de experiment în timp real, pentru a vedea cum se simt participanții după câteva zile petrecute în natură, fără ecrane, fără distrageri și fără zgomot”, adaugă Nordgren.

Visit Skåne a vrut, de asemenea, să arate că turismul modern nu înseamnă neapărat să faci cât mai multe lucruri.

„Suedia, și Skåne în special, oferă ceva din ce în ce mai rar în lume: acces la liniște adevărată”, spune Nordgren. „Am vrut să subliniem că tăcerea nu înseamnă gol, ci o resursă, una care susține atât bunăstarea oamenilor, cât și turismul sustenabil.”

Ea remarcă și faptul că în Suedia natura este ușor accesibilă datorită principiului „Allemansrätten”, un drept public care permite oamenilor să se plimbe liber (și cu respect) în natură, inclusiv pe terenuri private.

„Eram atât de fericiră, încât aș fi putut țipa ca să audă toată lumea”

Visit Skåne a lansat în octombrie un apel deschis internațional și a primit peste 200 de înscrieri din 30 de țări.

Au fost selectate trei perechi de participanți, din Danemarca, Germania și Marea Britanie.

Holm s-a înscris împreună cu sora ei. „Viața de zi cu zi poate fi foarte agitată și zgomotoasă, așa că m-am gândit că această provocare ne poate aduce mai aproape de noi înșine și de natură”, spune ea.

Singura regulă reală pentru sejur era ca sunetele să rămână sub 45 de decibeli, aproximativ nivelul de zgomot dintr-o bibliotecă sau dintr-un birou liniștit.

Holm spune că nu a fost greu să respecte limita, în afară de unele dificultăți de comunicare cu sora ei, pentru că trebuiau să vorbească în șoaptă.

„Pentru noi, să rămânem tăcute în această zonă liniștită din natură a părut pur și simplu singurul lucru potrivit”, spune ea.

Singurul zgomot cu adevărat puternic pe care și l-ar fi dorit era atunci când „eram atât de fericiră, încât aș fi putut țipa ca să audă toată lumea.”

Holm spune că au avut destule activități care să le țină ocupate fără zgomot și fără ecrane. Au făcut focul ca să gătească, au privit frunzele de toamnă și au petrecut timp reflectând. În cabană erau puse la dispoziție activități creative, inclusiv scrierea unei scrisori către sinele din viitor.

„A fost plin de aventuri și experiențe noi: să mergi în pădure, la miezul nopții, fără lumină, să ne gătim mâncarea pe foc, să ne simțim atât de conectate cu natura din jur și să devenim atât de liniștite și odihnite în interior, datorită tăcerii”, spune ea.

„Faptul că am stat în liniște m-a făcut să mă simt atât de echilibrată și calmă, cum nu m-am mai simțit de mult timp.”

Sejurul lui Holm a fost o reușită, atât pentru ea, cât și pentru Visit Skåne.

„Tăcerea te ajută să îți auzi vocea interioară”

Așa cum explică managerul de proiect, Josefine Nordgren, „Ideea nu a fost niciodată despre tăcere strictă, ci despre conștientizare, să îi ajutăm pe vizitatori să înțeleagă cum propriile lor sunete interacționează cu sunetele naturii și cum se simte liniștea atunci când este reală.”

Holm spune că vrea să recreeze bucuria și liniștea pe care le-a simțit în cabană și în viața de zi cu zi.

„În acele zile petrecute în cabană m-am simțit incredibil de calmă, fericită, plină de energie și împlinită, iar acum îmi doresc să găsesc un loc ca acesta pentru mine, prietenii și familia mea”, spune ea.

„Și mai presus de toate, vreau să tac mai des, pentru că asta îți dă puterea să îți auzi vocea interioară și mai clar.”

Foto: © Sophie Mcaulay | Dreamstime.com

