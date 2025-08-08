Vaccin anti-HPV gratuit până la vârsta de 26 de ani: care sunt pașii pentru a te vaccina gratuit

Vaccinarea gratuită împotriva HPV până la vârsta de 26 de ani intră în linie dreaptă: vaccinul va putea fi ridicat din farmacie cu rețetă de la medic și fi decontat integral de Casa de Asigurări de Sănătate, atât pentru femei, cât și pentru bărbați cu vârsta de până la 26 de ani.

Extinderea până la vârsta de 26 de ani a vaccinării gratuite împotriva HPV a fost aprobată printr-o lege adoptată de Parlament în luna mai. Guvernul a aprobat, vineri, normele de aplicare, printr-o Ordonanță de Urgență.

Persoanele care doresc să se vaccineze pot obține vaccinul anti-HPV în farmaciile cu circuit deschis, pe bază de rețetă eliberată de medicul de familie, potrivit Ministerului Sănătății.

Vaccinarea se realizează la medicul de familie, medici epidemiologi, de boli infecțioase , pediatri și medici de alte specialități care au atestat de vaccinologie și au contract cu casele de asigurări de sănătate.

Până acum, vaccinarea împotriva HPV era gratuită pentru fetele cu vârsta între 11 -18 ani (introdusă în anul 2020) și pentru băieții din aceeași categorie de vârstă (începând din decembrie 2023).

De asemenea, femeile care au depășit vârsta de 26 de ani pot beneficia de vaccin 50% compensat până la 45 de ani.

3.500 de românce sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin

Aproape 3.500 de românce sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin. Mai mult de jumătate dintre ele pierd lupta cu boala, scria HotNews în luna aprilie. O boală care poate fi prevenită 100% prin vaccinarea împotriva virusului HPV.

Human Papilloma Virus (HPV) este cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere exclusiv sexuală din lume. Aproape fiecare persoană activă din punct de vedere sexual intră, pe parcursul vieții, în contact cu cel puțin una dintre tulpinile virusului HPV.

Vaccinul împotriva HPV este considerat singura modalitate eficientă de prevenție a cancerului de col uterin şi a bolilor asociate, susțin medicii – previne infecția cu 90% dintre tulpinile virusului HPV aflate în circulație.