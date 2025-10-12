Vaccinul împotriva gripei nu mai este disponibil în cabinetul medicului de familie. De unde îl poți ridica, cine beneficiază de vaccin gratuit și care sunt pașii

Răcirea vremii a adus sezonul virozelor și al îmbolnăvirilor de gripă. Peste 80.000 de cazuri de infecții respiratorii – viroze, gripă și pneumonii – s-au înregistrat în România în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie, prima din acest sezon rece în care Institutul Național de Sănătate Publică a monitorizat numărul de îmbolnăviri.

Dintre acestea, 172 au fost cazuri de gripă clinică (diagnosticate pe baza simptomelor), iar 3 cazuri de gripă confirmată de laborator (cu virus gripal B).

Dacă în cazul virozelor nu există vaccin, pentru gripă există vaccin, iar medicii îl recomandă atât persoanelor considerate vulnerabile, cât și celorlalți.

Peste 106.000 de români s-au vaccinat deja împotriva gripei în această toamnă, dintre care peste 104.000 fac parte din categoriile care beneficiază de vaccin compensat, conform datelor centralizate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV).

Vaccinul se ridică din farmacie și se administrează în cabinetul medicului de familie

Anul acesta, este al treilea de când este în vigoare noua procedură pentru vaccinarea împotriva gripei: dozele de vaccin nu mai ajung în cabinetele medicilor de familie, ci sunt ridicate din farmacie – cu rețetă de la medic pentru cei care beneficiază de vaccin compensat 50% sau 100% și „la liber”, fără rețetă, dar contra cost, pentru ceilalți.

„Cine dorește să se vaccineze și beneficiază de vaccin compensat trebuie să se prezinte la medicul de familie sau la un medic de altă specialitate care poate elibera rețetă de vaccin gripal. Se merge în farmacie și acolo se eliberează vaccinul. Ca regulă: ne întoarcem cu el la medicul de familie pentru a putea fi administrat”, explică, pentru HotNews, dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie al medicilor de familie din România.

Pentru cei care nu beneficiază de vaccin compensat și îl cumpără, o doză costă, în farmacii, 70-80 de lei.

În unele farmacii – puține – vaccinul poate fi administrat pe loc. Acolo unde nu există această posibilitate, trebuie să mergeți cu el la medicul de familie. „În unele farmacii se poate administra vaccinul pe loc, dar sunt foarte puține la nivel național. Important este ca tehnica de administrare a vaccinului să fie una corectă, iar manopera să fie raportată în Registrul Electronic Național de Vaccinări, astfel încât să avem o imagine cât se poate de clară a numărului de doze administrate la nivel național”, adaugă dr. Gindrovel Dumitra.

Rețeta pentru vaccinul gripal poate fi eliberată atât de medicul de familie, cât și de un medic specialist (pediatru, pneumolog etc.). „În protocol este precizat foarte clar că medici din toate specialitățile pot emite prescripția”.

Cum știi dacă beneficiezi de vaccin compensat

Ministerul Sănătății a stabilit că următoarele categorii de populație, considerate mai expuse să dezvolte forme severe de boală, primesc gratuit vaccinul în farmacie, în baza rețetei compensate eliberate de medic:

copiii cu vârsta mai mare de 6 luni, până la 18 ani.

femeile gravide.

persoanele cu vârsta între 18 și 65 de ani care suferă de una dintre următoarele boli cronice: boli cardiovasculare; boli respiratorii; boli renale; boli hepatice; boli neurologice; boli metabolice; boli oncologice; boli autoimune; malformații congenitale; obezitate; asplenie; persoane cu infecție HIV/SIDA; persoane în terapie imunosupresoare; persoane cu transplant; persoane cu imunosupresie congenitală.

persoanele cu vârsta de peste 65 de ani.

personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar.

La fel ca în ultimii 2 ani, există și o categorie care beneficiază de vaccin compensat 50%, cu rețetă de la medic: persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 ani și 65 de ani, fără boli cronice.

Medicii recomandă ca și persoanele care nu fac parte din categoriile considerate vulnerabile să se vaccineze împotriva gripei: în acest fel, ele se pot proteja de îmbolnăvire și pot evita să transmită virusul persoanelor din grupele de risc, care pot dezvolta forme mai severe de boală, explică medicul Gindrovel Dumitra.

Când este cel mai potrivit moment să te vaccinezi. La copii este diferit

Cel mai potrivit moment pentru pentru vaccinarea împotriva gripei, pentru adulți, este perioada octombrie – noiembrie, explică medicul de familie Gindrovel Dumitra.

În cazul copiilor însă, lucrurile funcționează diferit: „Persoanele care s-au mai vaccinat în alți ani, care au vârsta peste 9 ani, au nevoie de o singură doză. Copiii care sunt vaccinați pentru prima dată au nevoie de două doze. Și atunci, pentru două doze, în septembrie este potrivit să administrăm prima doză și în octombrie a doua doză, astfel încât la sfârșitul lunii octombrie, populația aflată la risc să fie vaccinată”..

Protecția optimă este considerată atunci când 75% dintre persoanele incluse în grupele vulnerabile, care primesc vaccinul 100% compensat, sunt imunizate.

La cât timp după administrarea vaccinului ești protejat

Protecția împotriva gripei nu se obține imediat după administrarea vaccinului. Este nevoie de aproximativ două săptămâni până când sistemul imunitar reușește să producă anticorpi care să asigure protecție”, explică dr. Gindrovel Dumitra.

Iar protecția oferita de vaccinul împotriva gripei durează, în medie, între 4 și 6 luni. „După acest interval de timp, nivelul de protecție începe să scadă. Din acest motiv spuneam că nu este bine să ne vaccinăm la începutul lunii septembrie sau chiar în luna august, din cele două motive: nivelul protecției trebuie să se întindă pe durata sezonului gripal, iar sezonul gripal evoluează începând cu luna decembrie sau finalul lunii decembrie”, mai spune medicul Gindrovel Dumitra.

În România, cel mai mare număr de cazuri de gripă se înregistrează, de regulă, în lunile ianuarie și februarie. Uneori, sezonul de gripă se întinde chiar și în luna martie.