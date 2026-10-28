„Vagonul a fost complet distrus”. Pasagerii din trenurile care s-au ciocnit în Spania descriu cum a avut loc accidentul

Accidentul a avut loc după ce unul dintre trenuri a lovit din spate altul care circula pe aceeași linie, a declarat unul dintre pasageri pentru publicația spaniolă El Mundo. Alți pasageri, citați de El Confidencial și El Pais, vorbesc despre un impact foarte puternic.

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„Trenul meu se afla în spate și a intrat în coliziune cu un tren Iryo. Am văzut vagonul complet distrus, care a căzut pe un terasament. Mă aflam într-un tren de mare viteză AVE, care se îndrepta spre Sevilla. Impactul a fost teribil”, a declarat Roberto Gómez Ramos pentru postul de radio Onda Cero, citat de El Mundo.

În accident a fost implicat un tren de mare viteză al companiei de stat Renfe, care a plecat din Madrid, și unul al companiei private Iryo, potrivit El Confidencial.

„Vagonul a fost complet distrus. Un bărbat a căzut peste mine, dar am reușit să-l ajutăm. Au fost persoane rănite”, a mai declarat pasagerul.

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„E o scenă apocaliptică”

Sebastián Herrero, un bărbat de 46 de ani din Sevilla, călătorea în vagonul 7 al trenului care a lovit din spate. El a spus pentru El Mundo că în momentul impactului a fost „în aer vreo patru sau cinci secunde”, ceea ce i s-a părut „o eternitate”.

„Dintre cele 9 vagoane, de la 1 la 4 sau 5 au deraiat. În locul unde ar trebui să se afle vagoanele Iryo se află cinci vagoane AVE”, povestește bărbatul.

„Sunt trei vagoane ale trenului Iryo, cele trei de la capăt, din care continuă să scoată oameni și să-i acopere cu cearșafuri. Cadavre. E o scenă apocaliptică. În cele trei vagoane, mi-e foarte greu să cred că mai există vreun supraviețuitor. E o masă contorsionată de metal. Parcă ar fi pus o bombă acolo”, a mai declarat pasagerul.

„Sunt oameni cu sânge pe frunte”

Marta, fiica unuia dintre pasagerii trenului implicat în accident, a spus că tatăl ei i-a descris impactul drept „foarte puternic” și „foarte tulburător”, potrivit El Confidencial.

El i-a spus că a văzut persoane cu diferite tipuri de răni în urma accidentului. „Sunt oameni cu sânge pe frunte, impactul a fost foarte puternic”, a spus bărbatul.

Trenul în care se află bărbatul a fost oprit pentru o perioadă înainte de a-și relua călătoria și a intra în coliziune, a mai spus fiica pasagerului.

„Oamenii au fost aruncați din tren”

Jesús Jerónimo, în vârstă de 54 de ani, se afla în al doilea al trenului de mare viteză AVE în momentul în care s-a produs accidentul.

„Lucram la laptop când am simțit o accelerație foarte puternică și m-am izbit de scaunul din fața mea”, a declarat el pentru El Pais.

„Oamenii au fost aruncați din tren. Am crezut că am deraiat. Apoi, puțin câte puțin, am ieșit și am văzut că trenul nostru era înclinat. Erau mulți răniți și o mulțime de oameni șocați”, a declarat Jerónimo.

Și el a spus că trenul său s-a oprit la scurt timp după ce a părăsit gara Atocha, la aproximativ 20 de minute de la plecare, iar apoi a pornit din nou. Apoi, a avut loc accidentul.

Zeci de decese în urma accidentului

Accidentul a avut loc pe linia care leagă Madridul de regiunea Andaluzia din sudul Spaniei, în apropiere de Toledo. Două dintre vagoanele implicate au deraiat și au căzut de pe șine, în urma impactului.

Serviciile de urgență din Castilla-La Mancha au spus că cel puțin 39 de oameni au murit, potrivit publicație Antena3 din Spania. El Confidencial și El Mundo vorbesc de cel puțin zece persoane au decedat.