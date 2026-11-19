Un val de atacuri informatice și alerte false, care au vizat Italia în ultimele săptămâni, a avut ca scop destabilizarea țării, însă nu a reprezentat o amenințare concretă la adresa securității naționale, a declarat joi ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, transmite Reuters.

O serie de alerte false și atacuri cibernetice au vizat recent școli, supermarketuri, centre de transfuzii sanguine, sisteme de control al traficului aerian și instituții media din mai multe țări europene, perturbând viața de zi cu zi.

„În prezent, nu există nicio situație de urgență care să reprezinte o amenințare concretă la adresa securității naționale”, a declarat Piantedosi în Parlament.

Săptămâna trecută, mai multe școli din Italia au fost evacuate după ce mii de instituții au primit mesaje de amenințare cu bombă pe e-mail.

Ca reacție, guvernul condus de premierul Giorgia Meloni a decis că instituțiile publice nu vor mai fi evacuate decât dacă există dovezi concrete privind un pericol, pentru a preveni alte alarme false care ar putea provoca panică.

Piantedosi a spus că măsura s-a dovedit eficientă.

„Pe 16 noiembrie, aproape 7.500 de școli au primit astfel de e-mailuri, însă a fost efectuată o singură evacuare”, a precizat ministrul.

Atacurile urmăresc destabilizarea Italiei

Potrivit lui Piantedosi, atacurile par să fi fost concepute pentru a submina încrederea populației în instituțiile statului.

„Ne confruntăm cu operațiuni ostile, menite să obțină o expunere maximă în mass-media și să provoace un impact emoțional puternic, profitând de ușurința cu care pot fi trimise mesaje în mod anonim”, a declarat ministrul.

Primele verificări au arătat că e-mailurile, inclusiv cele care au provocat alerte false recente privind zboruri comerciale, au fost trimise de pe conturi din străinătate compromise, care se aflau deja în atenția autorităților naționale, a adăugat el.

Unii oficiali europeni suspectează că Rusia s-ar putea afla în spatele unei campanii care vizează țările ce au sprijinit Ucraina după invazia declanșată de Moscova. Ambasada Rusiei în Italia s-a oferit să ajute la identificarea celor responsabili.

Piantedosi a declarat că este „încă prea devreme” pentru a atribui responsabilitatea atacurilor, dar a precizat că singurul atac cibernetic de amploare confirmat până acum a vizat, la începutul acestei luni, sistemele de refrigerare ale unor supermarketuri.

După o întâlnire pe această temă cu premierul Giorgia Meloni, săptămâna trecută, partidele de opoziție au criticat guvernul, acuzându-l că nu a investit suficient în securitatea cibernetică.

Piantedosi a respins criticile și a afirmat că bugetul alocat securității cibernetice ar urma să crească la 299 de milioane de euro în 2027, de la 203 milioane de euro în acest an.