Val de concedieri la STB, aproape 900 de oameni vor fi dați afară: „S-a prezentat și lista”

Inspectoratul Teritorial de Muncă a fost anunțat de intenția de concediere a 880 de salariați ai Societății de Transport București, a anunțat liderul sindicatului reprezentativ din STB, Vasile Petrariu.

„Ni s-a spus că s-a prezentat și lista cu cei care practic vor fi concediați”, a declarat acesta într-o emisiune de pe canalul de YouTube Sindicat STB.

Potrivit informațiilor sindicalistului, începând de săptămâna viitoare, „salariații care sunt propuși pentru concediere vor primi preavize, vor fi convocați la locul de muncă, unde conducătorul locului de muncă cu un reprezentant al celor de la resurse umane le vor prezenta preavizul cu privire la concediere și probabil vor primi și anumite explicații la motivele care au determinat această decizie.”

Petrariu a insistat că sindicatul nu are nicio contribuție în ce privește persoanele care au fost propuse pentru concediere: „În ce privește listele, acesta este apanajul strict al administrației. Administrația este cea care a propus și care practic, va răspunde de ceea ce s-a prezentat.”

Zeci de milioane de lei pentru salariile compensatorii

Consiliul General al Municipiului București a aprobat în luna mai alocarea a 32 milioane lei în bugetul STB, pentru acordarea salariilor compensatorii angajaților care urmează să fie disponibilizați.

Banii acoperă patru salarii brute medii (în jur de 9.800 de lei, unul), deși în contractul colectiv de muncă sunt stipulate 20 de salarii medii brute în cazul disponibilizărilor. „Ne așteptăm la destul de multe procese”, a spus directorul STB.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a transmis în primăvară că nu se va atinge nimeni de șoferi și vatmani, fiind disponibilizați doar oameni din personalul auxiliar.

STB are circa 9.700 de angajați, 4.540 fiind personal TESA (auxiliar). Conducători de vehicule sunt 4.349.

STB a intrat în insolvență

Tribunalul București a admis în septembrie cererea de intrare în insolvență a STB, fiind desemnat ca administrator judiciar provizoriu un consorțiu format din Euro Insol SPRL, Turmac Insolvency SPRL și Ceres Insolv SPRL, potrivit Agerpres.

Judecătorul a fixat termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la data de 2 februarie 2027.

Dosarul a fost înregistrat pe 25 august pe rolul Tribunalului București, iar la capitolul creditori sunt menționate mai multe firme, printre care Astra Vagoane Călători SA, Tinmar Energy SA, Electroputere VFU Pașcani SA, Romprest Servicii Integrate SRL, Daimler Truck&Bus Romania SRL.

La mijlocul lunii iulie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, declara că STB are datorii de peste 1,6 miliarde de lei și considera că societatea de transport se află ‘într-o stare de insolvență nedeclarată’.

„Cred, am ajuns la concluzia că nu există suficientă capacitate de reformare structurală la nivelul STB și că singura soluție pentru a eficientiza cât de cât compania, de a nu mai acumula penalități și de a nu ne fi poprite conturile, pentru că am fi ajuns oricum în incapacitate de plată, este insolvența. Practic, prin acest proces de insolvență putem să protejăm angajații, șoferii, vatmanii, muncitorii, în special, dar și alți angajați, ca să nu ne fie poprite conturile și în momentul în care le facem plățile să nu ni se ia banii de acolo’, spunea Ciucu.