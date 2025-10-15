Val de demisii din AUR. Șefii dintr-o organizație din teritoriu pleacă unul după altul

Organizația județeană AUR din Sibiu e în fierbere după demisia de luni a fostului deputat Sebastian Suciu din funcția de președinte al organizației județene, dar și din partid. Lui Suciu i se alătură noi nume.

Heidi Schromm, președinta Organizației de Tineret AUR Sibiu a postat miercuri pe Facebook decizia de a a renunța atât la funcția internă, cât și la calitatea de membru de partid, scrie publicația locală Ora de Sibiu. Și nu e singura. Anterior și secretarul general al organizației județene, Marius Matei, a demisionat.

Iar efectul de domino a continuat. Lor li s-a alăturat și Aurel Nistor, vicepreședintele filialei județene AUR Sibiu și președintele organizației municipale AUR Mediaș, care și-a anunțat și el demisia din funcții și retragerea din partid. El spune că a luat decizia „din respect” pentru președintele AUR Sibiu, Sebastian Suciu, și secretarul general al filialei județene, Marius Matei.

„Din respect pentru colegii mei, domnul doctor Sebastian Suciu și domnul Matei Marius — oameni de care mă leagă o prietenie profundă și cu care împărtășesc aceleași principii și valori — și alături de care am reușit, prin eforturi și sacrificii imense, să scriem o pagină frumoasă, cred eu, în “cartea de istorie” a AUR Sibiu, am decis ca, odată cu ei, să renunț la calitatea de membru AUR și, implicit, la funcțiile deținute în cadrul partidului: cea de vicepreședinte al filialei județene și de președinte al organizației municipale Mediaș”, a anunțat Aurel Nistor, potrivit Ora de Sibiu.

De la ce ar fi plecat totul

Surse ale publicației locale susțin că totul ar fi pornit de la București, după ce ar fi fost analizată activitatea lui Sebastian Suciu. Liderii centrali ai partidului nu ar fi fost mulțumiți de rezultatele alegerilor obținute în municipiile Sibiu și Mediaș și ar fi pregătit aducerea deputatului Radu Fabian în fruntea organizației.

Sebastian Suciu, foto: Facebook Sebastian Suciu

AUR are un senator de Sibiu, pe Luminița Păucean-Fernandes și un deputat, pe Radu Fabian.

Acesta din urmă a declarat pentru publicația Turnul Sfatului că organizația sibiană a AUR se află într-un proces de reorganizare.

”Filiala AUR Sibiu se află într-un proces de reorganizare. În cadrul acestuia vom face și o evaluare în amănunt. Persoanele menționate de dumneavoastră au venit recent în AUR. Motivele vi le pot expune chiar ei. Ceea ce pot să vă spun este că lucrurile în AUR Sibiu se vor schimba în bine, iar filiala noastră va fi deschisă către noi membri și pentru atragerea de profesioniști și oameni care ne pot ajuta să creștem”, a spus Radu, pentru Turnul Sfatului, întrebat de demisia secretarului general, a președintelui organizației Mediaș și a președintei organizației de tineret.