Val de frig năprasnic peste Italia. Temperaturile au coborât până la -23°C

Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost afectată de rafale violente, ninsori abundente şi ploi torenţiale, scrie Agerpres citând ANSA.

Regiunea Veneto a fost afectată în mod special, cu temperaturi negative pe întreg teritoriul său, din munţi până în zonele joase.

Mercurul din termometre a coborât până la minus 23,1 grade Celsius la o altitudine de 1.310 metri, în zona Marcesina din provincia Vicenza, în timp ce pe vârful muntelui Marmolada s-au înregistrat minus 21,9 grade Celsius.

Regiunea Molise a fost de asemenea deosebit de afectată, în pofida revenirii soarelui după ninsorile din cursul nopţii, cu temperaturi negative şi şcoli închise în zeci de localităţi, inclusiv în capitala regională Campobasso.

Pe Vezuviu a căzut prima ninsoare din acest an, notează ANSA.