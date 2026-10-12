Val de rachete balistice lansat de Coreea de Nord în Marea Japoniei / Ședință de urgență la Seul

Armata sud-coreeană analizează specificațiile tehnice ale rachetelor nord-coreene, împreună cu specialiștii din Statele Unite.

„Armata noastră a detectat, în jurul orei 09:20 (ora locală), mai multe rachete balistice lansate din zona Phenianului către Marea de Est”, a anunțat, luni, Statul Major Interarme (JCS) de la Seul, potrivit Euronews.com.

Demonstrația de forță a Coreei de Nord „a intensificat supravegherea și vigilența împotriva unor posibile lansări suplimentare”, a adăugat Statul Major, care a precizat că unele dintre rachetele nord-coreene detectate au zburat peste 900 de kilometri.

Ministerul Apărării din Japonia a confirmat, separat, lansarea a cel puțin unei rachete balistice suspectate. În urma evenimentului, Biroul de Securitate Națională al Coreei de Sud a convocat o ședință de urgență privind securitatea pentru a evalua gradul de pregătire militară al țării.

Lansarea mai multor rachete balistice de către Phenian vine după săptămâni de tensiuni crescânde între Coreea de Nord și Coreea de Sud, legate de explozia unei mine terestre de-a lungul frontierei puternic fortificate care separă cele două țări.

În urma acestui incident, ancheta realizată de Seul și ONU a concluzionat că minele fuseseră plasate în Zona Demilitarizată (DMZ) cu mai bine de un an în urmă de către forțele nord-coreene. Phenianul a respins acuzațiile, amplificând blocajul diplomatic dintre cele două state vecine.

Noi tehnologii militare

De la explozia minei terestre care a rănit trei soldați sud-coreeni în zona controlată de Seul din Zona Demilitarizată (DMZ), ambele țări au anunțat testarea unor rachete cu tehnologie îmbunătățită.

Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a calificat drept „josnice” cererile Coreei de Sud de a primi scuze, respingând în același timp o ofertă de echipamente medicale din partea Seulului.

Pe 3 octombrie, Phenianul a efectuat un test de lansare a unei rachete balistice cu rază intermediară de acțiune despre care Kim Yo Jong a afirmat că utilizează o tehnologie de inteligență artificială nespecificată și că este „capabilă să-și modifice traiectoria de zbor la altitudine joasă”.

Seulul a declarat câteva zile mai târziu că a testat cu succes un vehicul hipersonic planant (HGV) produs pe plan intern, o armă transportată în atmosfera superioară de rachete propulsoare sau rachete balistice înainte de a plana către țintele sale.

Președinția de la Seul a declarat că racheta HGV oferă „o nouă capacitate de descurajare, capabilă să lovească ținte-cheie în cadrul mediului operațional al Peninsulei Coreene”.

Joi, Kim Yo Jong a afirmat că Seulul trebuie să dea dovadă de „cel mai mare respect” dacă dorește să-și refacă relațiile cu Coreea de Nord: „Dacă ei (Coreea de Sud) doresc cu adevărat să restabilească relațiile dintre RPDC și Coreea de Sud, ar trebui să țină seama de sentimentele celeilalte părți în fiecare cuvânt și faptă și să dea dovadă, în primul rând, de cel mai mare respect, considerație și sinceritate”.

Îngrijorări la Seul

Noile tensiuni apar pe fondul inițiativelor din trecut ale președintelui american Donald Trump față de Phenian. Gesturile au stârnit temeri la Seul că Coreea de Sud ar putea fi lăsată pe margine în eventualele negocieri nucleare, mai ales după ce Trump sugerase o nouă întâlnire cu Kim Jong Un.

Din punct de vedere tehnic, Seulul și Phenianul se află încă în stare de război, deoarece conflictul din 1953 s-a încheiat cu un armistițiu, nu cu un tratat de pace. Zona Demilitarizată rămâne una dintre cele mai fortificate granițe din lume, unde incidentele din trecut au accentuat constant disputele dintre cele două țări.