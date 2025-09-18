Val de reacții și controverse pe un proiect de lege privind avortul: „Aduce aminte de decretul 770 dat de Ceaușescu” / Inițiatoarea îi acuză pe cei care critică proiectul că „nu știu să citească”

Un proiect de modificare a Codului penal depus la Senat de doi parlamentari, soț și soție foști membri POT, a generat un val de reacții în spațiul public. IICCMER acuză că este o „tentativă de reintroducere a incriminării avortului”, iar senatoarea PSD Victoria Stoiciu vorbește despre o „inițiativă perversă, pentru că nu interzice frontal dreptul la avort, dar face pași semnificativi în această direcție”. Contactată de HotNews, inițiatoarea proiectului, Monica Ionescu, îi acuză pe critici că „nu știu să citească” și spune că modificările lor incriminează agresorii femeilor însărcinate care pierd copilul în urma loviturilor, în prezent autorii acestor fapte neputând fi acuzați decât de loviri și alte violențe.

Proiectul de lege a fost inițiat de deputații Monica Ionescu și Radu-Mihail Ionescu. Cei doi au ajuns în Parlamentul României pe listele POT, dar au fost excluși din partid în luna februarie.

Proiectul prevede modificarea articolului 202 din Legea 286/2009 (Codul Penal):

Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(1) Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul naşterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani.” După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins: „(3^1) Dispoziţiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) se aplică și atunci când vătămarea fătului, săvârşită în timpul sarcinii, a avut ca umare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii.”

În prezent, Articolul 1 prevede: „Vătămarea fătului, în timpul naşterii, care a împiedicat instalarea vieţii extrauterine se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani”.

Val de reacții împotriva proiectului depus de cei doi parlamentari

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a criticat dur proiectul de lege, susținând că aduce aminte de Decretul 770 dat de Nicolae Ceaușescu, prin care femeilor din România le-a fost interzis să facă avort.

„IICCMER atrage atenția asupra tentativelor de reintroducere a incriminării avortului în dezbaterea publică (…). Institutul avertizează asupra reapariției în discursul public a unor voci extremiste care contestă dreptul femeilor la avort și susțin reintroducerea legislației restrictive. Instituția exprimă îngrijorare cu privire la riscul ca astfel de inițiative să regreseze valorile democratice și drepturile fundamentale ale femeilor în România”, conform IICCMER.

Proiectul de lege este inspirat „din practici totalitare”, consideră reprezentanții Institutului.

„Decretul 770 a interzis avortul legal, transformând această procedură într-o practică clandestină, în condiții nesigure. La nivel statistic, România a înregistrat o creștere dramatică a mortalității materne, cu peste 10.000 de femei care și-au pierdut viața între anii 1966 și 1989, din cauza complicațiilor generate de avorturile ilegale. Acesta nu sunt simple cifre, ci semnale dureroase ale suferinței și sacrificiului impus femeilor în numele unor ideologii politice”, conform acestora.

Lideră din PSD: „Dacă legea ar trece, perioada până la care o femeie ar putea întrerupe sarcina s-ar reduce de la 14 săptămâni la 8”

Senatoarea și vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu a scris pe Facebook că inițiativa legislativă nu interzice „frontal acest drept, dat face pași semnificativi în această direcție”.

„Concret, dacă legea ar trece, perioada până la care o femeie ar putea întrerupe sarcina s-ar reduce de la 14 săptămâni la 8. În plus, fătul ar fi considerat persoană. De aici până la interdicția completă a avortului distanța este foarte scurtă. Aceasta este strategia extremiștilor: pas cu pas, etapă cu etapă, se normalizează, se legitimează, se testează reacția publică. Ca broasca pusă la fiert la foc mic: nu sare niciodată. Iar când îți dai seama ce se întâmplă, e prea târziu”, a reacționat Stoiciu.

Ea susține că se va lupta „prin toate instrumentele politice și parlamentare” pentru ca proiectul să nu treacă.

„Avem nevoie de un cadru legal care să protejeze drepturile femeilor, nu să ne arunce înapoi în timp, în vremuri de tristă amintire, când mii de femei și-au pierdut viața din cauza unei viziuni dictatoriale asupra corpului femeii. Vă voi ține la curent cu evoluțiile procesului legislativ”, a scris Stoiciu.

„Ar apărea competiția între drepturile fătului și drepturile femeii însărcinate, pe care o promovează ultraconservatorii”

Consultanta în comunicare Oana Marinescu susține același lucru ca Victoria Stoiciu, și anume că proiectul de lege „poate duce de facto la reducerea perioadei până la care se poate face avortul la 8 săptămâni, raportat la 14 săptămâni cât este acum”.

Marinescu susține și că după ce a vorbit cu mai mulți juriști a ajuns la concluzia că proiectul va duce și la „considerarea fătului, care nu poate supraviețui pe cont propriu, ca fiind o persoană. Deci ar apărea competiția între drepturile fătului și drepturile femeii însărcinate, pe care o promovează ultraconservatorii”.

„Pe modificarea propusă, practic, dacă ținem cont de definiția fătului (începând cu 8 săptămâni de sarcină), modificarea propusă ar avea ca efect implicit interzicerea avortului la cerere între săptămânile 8 și 14 de sarcină și chiar a avortului medical după săptămâna 8 de sarcină”, a scris Oana Marinescu.

„Pe modificarea propusă, se acordă prin lege fătului, după a opta săptămână de sarcină, dreptul la viață, ceea ce înseamnă că este recunoscut implicit ca fiind persoană cu drepturi. Este foarte periculos și este exact genul de demers făcut de ultraconservatori pentru a nega dreptul la avort. În realitate, fătul de 8 săptămâni nu poate să supraviețuiască în afara uterului. El depinde de menținerea în corpul femeii însărcinate. Consecinta adoptarii unei astfel de prevederi este că drepturile femeii însărcinate vor fi puse în competiție cu așa-numitele «drepturi» ale unei alte «persoane» care este fătul”, a adăugat consultanta în comunicare.

Deputata Monica Ionescu: „Mă surprinde că avem atâți analfabeți funcționali în România. Nu pot să cred”

HotNews a contactat-o pe deputata Monica Ionescu, de profesie avocată, pentru a discuta cu privire la proiectul de lege pe care l-a depus și criticile pe care le-a primit inițiativa.

„Nu știu să citească! Nu vă supărați că sunt așa dură, dar mă surprinde că avem atâți analfabeți funcționali în România. Nu pot să cred asta! Nu pot să cred! Adică te uiți doar pe un proiect de lege, dar nu citești tot articolul… Nu m-am așteptat să avem atâția oameni lipsiți de posibilitatea să înțeleagă un text. Nu m-am așteptat”, a răspuns inițial deputata.

„Dacă mă limitez la persoana care se uită pe TikTok… Un român oarecare, zici că nu știe, îl iertăm. Dar să mă aștept la instituții, cum este IICCMER… Așa ceva pe mine m-a lăsat fără cuvinte”, a continuat aceasta.

Mai departe, Monica Ionescu a explicat ce și-a propus ea să modifice la lege.

„În primul rând, Articolul 202 Cod Penal incriminează și la momentul de față vătămarea fătului. Oricine îl deschide, citește, este la momentul de față incriminată fapta. În acel articol avem punctul 6 și 7. Șasele spune că este exclus de la pedeapsă medicul și așa mai departe și șaptele spune că femeia nu răspunde de întreruperea sarcinii, deci exonerează atât medicul, cât și femeia. Eu nu umblu la aceste articole. Eu nu vin să abrog nici faptul că femeia nu răspunde, nici faptul că medicul nu răspunde. Nici nu mă ating de acele texte”, a susținut deputata.

Monica Ionescu spune că legea inițiată de ea și soțul ei modifică un singur lucru: pedepse pentru cei care provoacă moartea fătului mai mare de 14 săptămâni.

„Singurul fapt pe care am simțit nevoia să-l completez este unde femeia este agresată și bătută până copilul moare în pântec. Dacă vă uitați la textul actual, așa cum este el, agresorul răspunde numai dacă copilul se naște mort. Asta presupune să avem un travaliu și o naștere. Dar situația în care să zicem copilul are șase luni și e bătută femeia până copilul moare în pântec, el nu răspunde pentru omorul acelui copil, răspunde doar față de loviri față de femeie. Asta este diferența. Și atunci eu am vrut să corectez acest articol de lege. Și am spus că dacă copilul moare în pântec și are peste 14 săptămâni, ca să protejeze femeia, ca bărbatul violent să răspundă față de moartea acelui copil. Textul rămâne în rest la fel”, a mai spus deputata pentru HotNews.

Monica Ionescu a transmis redacției și un drept la replică cu privire la poziția IICCMER. pe care o puteți citi mai jos:

Cum argumentează cei doi deputați nevoia modificării legii

În expunerea de motive a proiectului de lege, deputații Monica Ionescu și Radu-Mihail Ionescu aduc o serie de argumente pentru inițiativa legislativă:

Actuala reglementare creează o situație paradoxală: legea sanitară interzice avortul la cerere după 14 săptămâni, consacrând implicit protecția vieții intrauterine după acest moment, însă Codul penal nu oferă o protecție distinctă și clară fătului în cazurile de vătămare care îi cauzează moartea înainte de naștere. Această lipsă de corelare normativă afectează previzibilitatea și coerența regimului juridic al protecției vieții.

Prin introducerea alin. (3^1) se instituie un regim distinct pentru moartea fătului survenită în timpul sarcinii, după împlinirea vârstei de 14 săptămâni. Alegerea acestui prag nu este întâmplătoare, ci se corelează cu dispozițiile legii speciale în materie de sănătate, respectiv Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care permite întreruperea voluntară a cursului sarcinii numai până la 14 săptămâni.

După acest termen, avortul nu mai este admis decât pentru motive medicale, ceea ce exprimă în mod evident o opțiune a legiuitorului de a proteja fătul ca formă de viață distinctă. În consecință, introducerea pragului de 14 săptămâni în art. 202 alin. (3^1) asigură coerența sistemului legislativ, evitând contradicțiile între Codul penal și legislația specială.

Expunerea de motive și proiectul de lege pot fi văzute în integralitate mai jos: