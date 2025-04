Cum a ajuns Val Kilmer să joace în noul film „Top Gun”, deși își pierduse vocea cu ani în urmă. Pledoaria emoționantă a lui Tom Cruise

Îndrăgitul actor american Val Kilmer a murit marți la vârsta de 65 de ani, la 3 ani după ceea ce avea să fie ultimul său film, noul „Top Gun”, unul despre care prietenul său Tom Cruise a insistat că nu poate fi făcut fără „Iceman”.

Producătorul american de filme Jerry Bruckheimer a dezvăluit într-un interviu acordat revistei People în 2021 că Tom Cruise a cerut vehement ca Val Kilmer să fie cooptat să joace în Maverick, filmul Top Gun lansat în 2022, la 36 ani după lungmetrajul original în care au jucat cei doi.

Proiectul pentru un sequel al filmului blockbuster din 1986 n-avea cum să aibă loc fără Cruise, însă participarea lui Kilmer era în aer după ce acesta s-a luptat cu cancerul timp de doi ani și și-a pierdut aproape complet vocea în 2015 în urma unei traheotomii.

În pofida acestui lucru, Cruise a insistat că „Iceman” trebuie să fie în noul Top Gun: Maverick. „A spus ‘trebuie să îl avem pe Val, trebuie să îl avem înapoi. Trebuie să îl avem pentru film’”, a relatat Bruckheimer, adăugând că „toți ni-l doream însă Tom a fost cu adevărat vehement că dacă o să facă un alt Top Gun, Val trebuie să fie în el”.

Mesajul emoționant al lui Val Kilmer când a fost anunțat noul film „Top Gun: Maverick”

Actorul american era în cărți să revină în rolul lui Iceman încă de când primele zvonuri despre noul film au început să apară la Hollywood. Când în 2017, la doi ani după ce Kilmer a fost diagnosticat cu cancer esofagian, a fost anunțat oficial că lungmetrajul sequel se va numi Maverick, acesta a scris pe Instagram: „Sunt pregătit Tom – încă mai am placheta Top Gun. Încă mai am mișcările! Încă mai am ce-mi trebuie!”.

Bruckheimer, producătorul filmelor Top Gun, a dezvăluit că momentul reîntâlnirii celor doi pe platoul de filmare a fost unul „foarte emoțional”.

Kilmer a povestit în Val, un documentar despre viața sa lansat în 2021, cum a folosit în ultimii ani o cutiuță digitală de voce pentru a putea comunica cu ceilalți.

Însă o tehnologie pe bază de A.I. dezvoltată recent de compania britanică Sonatic i-a permis actorului să își recapete vocea originală într-un mod diferit: prin folosirea inteligenței artificiale pentru a o recrea din înregistrări anterioare ale diferitelor roluri în care a jucat. Actorul considera că reproducerea este una aproape perfectă.

„Șansa de a-mi spune povestea într-o voce pe care o simt autentică și familiară este un dar incredibil de special”, a spus Val Kilmer, citat de LADbible la momentul respectiv.