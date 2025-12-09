Valea Oltului, blocată. O cisternă cu GPL are pierderi de gaze. Imagini cu intervenția de urgență a pompierilor

Traficul rutier pe drumul național DN 7 este blocat marți după-amiază pe ambele sensuri, la ieșirea din stațiunea Călimănești către Sibiu, la kilometrul 200+080. Pompierii intervin la o cisternă încărcată cu GPL la care au fost constatate scăpări de gaze, în zonă fiind transmis și un mesaj Ro-Alert.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea au transmis că, din primele informații, nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Pentru a gestiona situația, la fața locului au fost trimise echipaje de pompieri de la Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere și intervenție rapidă și o autospecială CBRN.

Sursa video: ISU Vâlcea

„Sunt vizibile scăpări de gaz din autocisternă. S-a creat un perimetru de siguranță pe o rază de 200 de metri și se acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru, potrivit Agerpres.

De asemenea, la fața locului se află și pompierii voluntari din Călimănești, echipaje ale poliției rutiere, precum și un echipaj de la Drumurile Naționale, iar pentru transvazarea gazului, autoritățile au solicitat o cisternă și o autospecială cu roboți, care sunt așteptate să ajungă în curând în zonă.

Reprezentanții Direcției Regionale Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova au transmis că estimează reluarea circulației în condiții normale în aproximativ patru ore.

Anunțul polițiștilor

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, a rezultat că este vorba despre o autocisternă care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), aceasta prezentând scăpări de substanţe. La volan se afla un bărbat de 54 de ani, din judeţul Bihor. La faţa locului intervin poliţiştii Serviciului Rutier Vâlcea, precum şi poliţişti din Călimăneşti şi Brezoi. De asemenea, pompierii militari vâlceni acţionează pentru asigurarea măsurilor de protecţie şi intervenţie”, a transmis și IPJ Vâlcea.

Poliţiştii le recomandă şoferilor să utilizeze rute alternative până la reluarea traficului în condiţii de siguranţă.