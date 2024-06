Valul de căldură a adus temperaturi de 44 de grade în Grecia

Valul de căldură din această săptămână a adus temperaturi de 44 C în Grecia și de 45 C în Turcia, iar o parte dintre atracțiile turistice au fost închise timp de câteva ore, după prânz.

În Grecia au fost joi 44 C în insula Milos, +42,2 C la Elefsis, +42,1 C la Lamia și peste 40 C în Atena. Și Acropola din Atena a fost închisă, iar turiștii sunt rugați să viziteze spre seară, mai aproape de ora 20.

La Milos, temperatura maximă obișnuită a perioadei este de 28 C, cea înregistrată joi fiind cu peste 15 C mai mare. Recordul anterior a fost spulberat cu peste două grade (+41,6 C în 26 iunie 2007). Minimele obișnuite ar fi în jurul a 20 C.

În Turcia, cele mai ridicate temperaturi au fost de +45.7 la Mansion și +45.5 Karpuzlu.

Și nopțile au fost greu de îndurat, cu minime ce nu au scăzut în unele locuri sub 28-30 C.

Grecia este amenințată și de incendii de pădure, după ce primăvara a fost secetoasă, iar căldurile extreme au pornit încă din prima jumătate a lui iunie.