Putin are la dispoziție între 20 și 25 milioane de bărbați care pot fi trimiși pe front. Interviu cu un apărător al drepturilor omului din Rusia

Rusia are la dispoziție între 20 și 25 de milioane de bărbați, cu vârsta până în 55 de ani, care au făcut serviciul militar obligatoriu, și care pot fi trimiși pe front, spune directorul unei organizații pentru drepturile omului din Rusia într-un interviu pentru HotNews. Serghei Krivenko estimează că numărul morților în rândul armatei ruse din Ucraina ar fi 100- 120 mii oameni, la care se adaugă numărul celor răniți, care e de aproximativ 4 ori mai mare.

În ciuda faptul că oamenii care semnează contracte cu armata primesc un bonus de 20.000 euro și un salariu lunar de 2.000 de euro, „bani foarte mulți pentru Rusia”, numărul voluntarilor este tot mai mic, spune expertul.

„Bărbații pot fi bătuți până semnează contractele cu armata”, mai povestește Serghei Krivenko în interviul pentru Hotnews. Acesta a plecat din țară, dar organizația sa este încă activă în Rusia și face publice cazurile de abuzuri petrecute în procesul de recrutare.

Grupul rusesc pentru drepturile omului „Cetățean. Armată. Drept” a fost creat în mai 2010 de liderii mai multor organizații care monitorizează încălcările drepturilor omului în procesul de recrutare și în serviciul militar în Rusia. Directorul grupului, Serghei Krivenko, a fost, începând cu 2009, membru al Consiliului pentru Societatea Civilă și Drepturile Omului pe lângă președintele rus. Până la încetului războiul din Ucraina a trăit și a locuit la Moscova, iar în prezent își continuă activitate de la distanță, fiind în afara Federației Ruse.

„Bărbații pot fi bătuți până când semnează contractele”

Recrutare in Rusia, Foto: Olga MALTSEVA / AFP / Profimedia

– Ați făcut publice mai multe cazuri în care bărbați din Rusia sunt forțați să semneze contracte cu Ministerul Apărării pentru a merge la război. Cine sunt cei vizați de aceste acțiuni?

– Fenomenul a apărut odată cu începerea războiului, în primăvara anului 2022, când au fost înregistrate pierderi mari. De atunci, autoritățile ruse au început să „recruteze” oameni pentru ca aceștia să semneze contracte.

În armata rusă se poate ajunge prin trei căi. Prima este recrutarea pentru serviciul militar obligatoriu, a celor cu vârsta între 18 și 30 ani, și care are loc de două ori pe an. Aceștia nu sunt trimiși în număr mare pe front, ci efectuează serviciul militar timp de un an. De regulă aceștia rămân pe teritoriul Rusiei, dar au început să participe la lupte, recent, când armata Ucrainei a intrat în regiunea Kursk.

A doua cale de a ajunge în armată este mobilizarea. Aceasta se aplică persoanelor care au efectuat deja serviciul militar și care au vârsta până la 55 de ani. Se estimează că aceștia sunt în număr de aproximativ 20-25 de milioane. Numărul exact este considerat secret de stat. Recrutarea în cadrul mobilizării a avut loc o singură dată până acum, în toamna anului 2022, când au fost mobilizate 300.000 de persoane.

A treia cale, considerată de bază de către autoritățile ruse, este semnarea contractelor. Orice cetățean cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani poate semna acest tip de contract, cu condiția ca semnătura să fie dată voluntar. Totuși, numărul persoanelor dispuse să semneze contracte în mod voluntar este redus. Din acest motiv, autoritățile ruse au recurs la diverse metode de persuasiune pentru a-i convinge pe oameni să semneze. Oamenii sunt ademeniți cu promisiuni financiare. Publicitatea în acest sens este foarte agresivă. În fiecare oraș și regiune sunt amplasate panouri publicitare cu mesaje de tipul: „Dacă ești un bărbat adevărat, trebuie să îți aperi țara. Vino la noi!”.

Cei care semnează contracte primesc sume mari de bani (n.r.- un bonus de 20.000 euro la semnare) și salariu lunar de aproximativ 2000 de euro Sunt bani foarte mulți pentru regiunile din Rusia și aceste sume permanent cresc.

Totuși, autoritățile ruse nu reușesc să obțină un număr suficient de oameni pentru a compensa pierderile. Din acest motiv, are loc recrutarea condamnaților, precum și amnistierea celor care se află în proces de judecată și urmează să primească o sentință de condamnare la închisoare.

De asemenea, sunt recrutați migranții care au venit în Rusia pentru a obține cetățenie. Aceștia sunt „convinși” sau forțați să semneze contractele.

În paralel, sunt exercitate presiuni și asupra celor care efectuează serviciul militar obligatoriu. În aceste situații, apar și cazuri de violență. Astfel de incidente au fost raportate atât în 2022, cât și în prezent, însă ele rareori ajung în presă.

– Ce alte metode mai sunt utilizate?

– Vidul informațional a devenit și mai puternic în ultima perioadă. Ministerul Apărării nu mai colaborează cu organizațiile care protejează drepturile omului. Totuși, anumite informații ajung la noi prin intermediul rudelor sau al unor jurnaliști.

Da, în astfel de cazuri, bărbații pot fi bătuți până când semnează contractele. Câte astfel de cazuri există nu putem spune cu exactitate, însă, cu siguranță, putem vorbi despre câteva zeci de incidente documentate în care bărbații au fost agresați fizic.

Avem un caz recent în care un ofițer a împușcat un militar în termen care a refuzat să semneze contractul. Toate circumstanțele nu sunt clare, dar din informațiile disponibile, totul s-a întâmplat când tânărul era forțat să semneze.

Există și cazuri de înșelăciune. Recent, un tânăr ne-a contactat, susținând că nu a semnat niciun contract, dar i s-a spus că documentul a fost completat în locul său și că acum trebuie să meargă la război. Astfel de situații nu sunt unice; funcționarii militari recurg frecvent la aceste metode. La rândul lor, aceștia se confruntă cu presiuni pentru a îndeplini o anumită normă.

– Unii experți susțin că mobilizarea în Rusia nu s-a oprit niciodată în acești aproape trei ani. În ce măsură tot ce ne-ați povestit se deosebește de la procedura de mobilizare propriu-zisă?

– Cuvântul „mobilizare” are mai multe sensuri. Mobilizarea a fost anunțată prin decretul lui Putin din 21 septembrie 2022 și, oficial, nu s-a încheiat, însă recrutarea propriu-zisă în cadrul mobilizării nu are loc în prezent. Primul și, deocamdată, singurul val de mobilizare a avut loc în toamna anului 2022. Aceste lucruri sunt documentate, iar ascunderea lor ar fi imposibilă. Miza este pusă pe forțarea semnării de contracte. Însă din cauză că aceasta nu oferă rezultatele suficiente, noi ne așteptăm ca în orice moment poate să înceapă cel de-al doilea val de mobilizare.

„Putem vorbi de 100-120 mii de militari ruși decedați în război”

Serghei Krivenko în dialogul prin Zoom cu jurnalista HotNews



– Din declarațiile oficialilor de la Moscova, publicate de presa de stat, reiese că semnarea contractelor oferă resurse suficiente pentru front. Totuși, ce arată datele organizației dumneavoastră?

– Este o întrebare complicată pentru că autoritățile ruse nu comunică câți oameni au decedat. În Rusia, activează un grup de activiști și voluntari care monitorizează internetul și adună date despre înmormântările militarilor ruși. Deocamdată, aceste date sunt publice, iar presa locală încă le transmite. Până în prezent, se cunosc numele celor 80.000 de militari ruși – atât cei mobilizați, cât și cei în baza de contract – care au decedat în acest război. Cu siguranță, aceasta nu reprezintă cifra completă. Putem vorbi deja despre 100-120 de mii de militari ruși decedați în război.

În plus, dacă luăm în calcul numărul celor răniți, acesta este, de obicei, de două-trei ori mai mare decât cel al celor decedați. Acum este posibil ca numărul celor răniți să fie de patru ori mai mare decât cel al celor decedați. Astfel, aproximativ 500-600 de mii de militari nu sunt pe câmpul de luptă, fie din cauza decesului, fie din cauza rănilor. Aceasta este o cifră mai mare decât numărul celor care au participat la invazia din Ucraina la începutul anului 2022, estimat la aproximativ 400 de mii de oameni.

Și acest număr trebuie compensat prin recrutarea de noi militari. Aceștia au fost supliniți, printre altele, din rândul companiei militare „Wagner”, care acum se află sub autoritatea Ministerului Apărării, dar și din trupele din Donețk și Luhansk.

Dacă războiul va fi înghețat și autoritățile ruse nu vor planifica o ofensivă nouă, va fi nevoie de mai puțini militari. În schimb, dacă se pregătește o ofensivă, va fi cu siguranță nevoie de mai mulți soldați.

– Ne povestiți, vă rugăm și cum îi ajutați pentru cei care se adresează organizației dumneavoastră?

– Noi continuăm să activăm. Suntem o comunitate a organizațiilor pentru protejarea drepturilor omului care ajută persoanele să evite să meargă la război, chiar și în aceste condiții complicate. Aici trebuie să facem o distincție între două situații: când oamenii au statut de civili și sunt supuși recrutării sau mobilizării, și cei care au deja statut de militari.

În primul caz, există încă instrumente legale care se referă la serviciul civil alternativ. Dreptul la această formă de serviciu se păstrează, chiar și în condițiile actuale. Orice persoană care este recrutată pentru serviciul militar poate solicita să efectueze serviciul civil alternativ și să refuze să meargă la război din motive de convingere. Aceste convingeri nu se limitează doar la cele religioase, ci pot include și convingeri pacifiste, etc. Este foarte dificil să realizezi acest lucru, dar nu este imposibil. Avem câteva sute de cazuri soluționate.

Când a început mobilizarea, am elaborat o metodologie pentru refuzul serviciului militar. Am realizat o statistică și putem vorbi despre până la 800 de cazuri în care am reușit să asigurăm că oamenii au aplicat această metodologie și nu au fost trimiși la armată. Am avut și câteva procese de judecată în acest sens. Potrivit estimărilor noastre, în decurs de un an au fost depuse aproximativ 20 de mii de cereri pentru serviciul civil alternativ. Numărul acestora s-a dublat vara aceasta, ceea ce nu s-a întâmplat în Rusia de mult timp.

Putem spune că din aproximativ 300 de persoane mobilizate, aproximativ 20 de mii au depus cererea pentru a trece la serviciul alternativ. În cazul celor care au deja statut de militar, este mult mai dificil să refuze serviciul militar și participarea la război. În prezent, autoritățile au criminalizat acest refuz: militarii care refuză riscă închisoare de până la 10 ani. Mai mult, Putin le-a interzis să se retragă din armată, iar acum ei sunt obligați să participe la război fără vreo limită de termen. Acești oameni au fost puși într-o situație extrem de dificilă, iar între război și închisoare, mulți aleg închisoarea.

– Am văzut că organizația dumneavoastră a fost inclusă pe lista „agenților străini” încă din decembrie 2021, adică înainte de începutul invaziei pe scară largă. Cum este posibil să vă desfășurați activitatea până acum, în condițiile actuale?

– Eu am părăsit Rusia odată cu începutul războiului, însă organizația continuă să activeze. Eu activez în continuare cu ajutor rețelelor moderne. O parte a oamenilor noștri a rămas în Rusia și continuă să activeze.

Noi colectam și prelucram toate datale, le prezentam autorităților ruse.