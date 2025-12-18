Vânzările de medicamente anti-mahmureală au ajuns în Rusia la cel mai ridicat nivel de la declanșarea războiului din Ucraina

Vladimir Putin, ciocnind cu un pahar de șampanie la o ceremonie de premiere ce a avut loc la Kremlin pe 12 iunie 2025, FOTO: Alexander Shcherbak / AFP / Profimedia Images

Vânzările de medicamente pentru mahmureală au crescut în Rusia cu 27% între ianuarie și octombrie 2025, atingând un maxim al ultimilor patru ani, o situație pe care companiile farmaceutice rusești o atribuie mai multor factori, relatează joi agenția EFE, citată de Agerpres.

Potrivit canalului financiar RBC din Rusia, care citează un studiu realizat de agenția DSM Group, 1,96 milioane de doze din aceste medicamente au fost vândute în primele zece luni ale acestui an, pentru un total de 803 milioane de ruble (puțin peste 10 milioane de dolari), cu 27% mai mult decât în aceeași perioadă din 2024.

Între ianuarie și octombrie 2022, în Rusia au fost vândute 1,7 milioane de doze din acest tip de medicament, pentru un total de 648 de milioane de ruble (9,63 milioane de dolari).

În aceeași perioadă a anului 2023, au fost vândute 1,5 milioane de doze (în valoare de 266 de milioane de ruble, adică 3,15 milioane de dolari), în timp ce în 2024 cifra a crescut la 1,6 milioane (în valoare de 630 de milioane de ruble, echivalentul a 6,81 milioane de dolari).

Cel mai popular remediu pentru mahmureală în Rusia în 2025 au fost comprimatele efervescente Alka-Seltzer de la compania germană Bayer, reprezentând 23% din totalul vânzărilor, urmat de patru mărci de suplimente nutritive pe care RBC nu le-a numit.

Consumul de alcool ar fi scăzut însă în Rusia

Potrivit canalului financiar rusesc, această creștere are loc în pofida faptului că, per total, consumul de alcool a scăzut în Rusia. Statisticile autorității ruse de reglementare pentru tutun și alcool, Rosakotabakkontrol, indică o scădere cu 9,8% a consumului, inclusiv pentru faimoasa vodcă rusească (-3,5%). Inclusiv producția de vodcă a scăzut anul acesta.

RBC încearcă să explice acest paradox prin creșterea concurenței între producătorii de medicamente anti-mahmureală, care le-a făcut mai accesibile ca preț, dar și prin unele campanii de conștientizare care au promovat remedii bazate pe soluții naturiste.

Artur Gafarov, directorul Institutului pentru Antreprenoriat și Dezvoltare Economică din Rusia, a declarat totuși pentru RBC că statisticile oficiale și consumul real de alcool pot fi diferite. Acest lucru s-ar putea datora atât presiunilor politice, cât și creșterii pieței alcoolului gri, explică el.

Președintele rus Vladimir Putin, cunoscut pentru faptul că dezavuează consumul de alcool și că servește doar șampanie la unele evenimente oficiale, i-a îndemnat în mod repetat pe ruși să renunțe la acest viciu, el reiterându-și apelurile inclusiv după ce a declanșat războiul din Ucraina.

„Mai mulți oameni trebuie să facă activități sportive, vor fi alocate fonduri pentru îmbunătățirea infrastructurii sportive. Lăsați băutura, apucați-vă de schi!”, a îndemnat el în discursul său către națiune din februarie 2024.

El a promis atunci că autoritățile ruse au „planuri” pentru a îmbunătăți speranța de viață în țară pentru a se asigura că „viitoarea generație este puternică și robustă”.