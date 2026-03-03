„Vârcolacul”, un cunoscut cap al mafiei siciliene, a murit într-o închisoare de înaltă securitate

Benedetto „Nitto” Santapaola, care a fost arestat în 1993 și nu a mai ieșit din închisoare de atunci, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, au declarat două surse apropiate cazului, luni, pentru Reuters.

BenedettoSantapaola, care ispășea multiple condamnări la închisoare pe viață pentru crime și alte infracțiuni, a murit într-o închisoare de înaltă securitate din Milano, a spus una dintre surse.

Parchetul din Milano a dispus efectuarea unei autopsii, potrivit Il Sole 24Ore.

Nitto Santapaola a fost arestat în zorii zilei de 18 mai 1993, după 11 ani în care a fost fugar, și nu a mai ieșit niciodată din închisoare.

Cunoscut ca „il cacciatore” (vânătorul) sau „il licantropo” (vârcolacul), el a condus mafia din orașul Catania, în estul Siciliei, din finalul anilor `70 și până la începutul anilor `90.

Numele lui a apărut în numeroase produceri judiciare și a fost găsit vinovat ca fiind unul dintre instigatorii uciderii lui Giovanni Falcone și Paolo Borsellino, doi dintre cei mai faimoși procurori antimafia din Italia.