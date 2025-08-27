Variantă în coaliție pentru modificările la pensiile speciale ale magistraților, care au generat proteste în instanțe și în parchete

În coaliție au loc discuții cu privire la modul în care ar trebui adoptat proiectul care modifică sistemul de pensii în magistratură, varianta luată în calcul acum fiind ca acesta să nu fie inclus în pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul Bolojan urmează să își asume răspunderea în Parlament, au declarat surse politice pentru HotNews.

„Există și posibilitatea ca pensiile magistraților să intre în parlament ca lege, în afara pachetului pe care își angajează răspunderea Guvernul”, au declarat pentru HotNews surse din partidele participante la discuții.

Între timp, magistrații se află în cea de a doua zi de proteste, nemulțumiți că Guvernul vrea să crească vârsta de pensionare la 65 de ani și condițiile în care aceștia pot ieși la pensie.

Liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-USR și UDMR au avut mai multe ședințe în această săptămână, iar discuțiile continuă asupra măsurilor din pachetul 2 pentru care premierul Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament. Conform calendarului inițial, asumarea răspunderii trebuia să aibă loc în această săptămână, însă pentru că nu s-a ajuns la un acord final acest pas a fost amânat.

Surse din coaliție spun că dacă toate lucrurile merg conform planului, ar trebui ca premierul Bolojan să meargă în Parlament pentru asumarea răspunderii luni, 1 septembrie.

În ședința coaliției de marți seară, subiectul legat de pensiile magistraților nu a fost abordat deloc, au susținut surse politice care au discutat cu HotNews. Discuțiile pe acest subiect au fost încheiate luni, când coaliția a stabilit că modificările se vor aplica așa cum prevede proiectul pus în dezbatere publică, însă cu o singură modificare: cu măsuri tranzitorii de 10 ani, adică din 2036.

Pe de altă parte, Digi24 a scris, după ședința de marți, citând tot surse politice, că s-a decis ca pensiile magistraților să fie plafonate la 75% din ultimul venit net încasat, iar perioada de tranzit către vârsta de pensionare de 65 de ani să fie de 15 ani.

Care sunt modificările la pensiile speciale puse în dezbatere publică

Proiectul Guvernului Bolojan, pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii în 14 august, prevede ca vârsta de pensionare pentru magistrați să fie cea standard din sistemul public de pensii, adică 65 de ani. Magistrații care vor dori pensionarea trebuie să aibă minim 35 de ani vechime. Modificări sunt și în ceea ce privește cuantumul pensiei: ea nu va putea fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionării.

În proiectul care are scopul de a reforma sistemul de pensii din magistratură, nu sunt incluși și judecătorii CCR, pentru că statutul acestora este prevăzut într-o altă lege, au explicat reprezentanții Guvernului.

Conform proiectului, reforma privind pensiile magistraților ar trebui să fie adoptată până la data de 1 octombrie 2025 – atunci când proiectul de lege ar trebui să intre în vigoare.

Magistrații se vor putea în continuare pensiona anticipat, conform proiectului, însă doar după ce vor avea 35 de ani vechime. Dacă se pensionează pentru că au vechime însă nu îndeplinesc și vârsta cerută de lege, atunci li se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

Proiectul prevede și că este nevoie de o „nouă eșalonare a creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați”. Astfel că, se va adăuga, anual, o perioadă suplimentară de 1 an și jumătate până în anul 2036.