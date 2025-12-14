Vasile Bănescu, mesaj virulent în plin scandal privind justiția: Cine se opune – „măscărici ai politicului” și „foști securiști cu titlu de jurnaliști”

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și acum membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), a publicat duminică pe Facebook un mesaj în care critică vehement persoane pe care le acuză că denigrează „un demers etic”, într-un context marcat de dezbateri și proteste legate de starea justiției din România.

Bănescu susține că „caricaturizarea și denigrarea unui demers etic fundamental pentru însănătoșirea sferei sociale” arată „chipul hâd al denigratorilor” și „fidelitatea față de o zonă fetidă moral”, în timp ce „mimează grija pentru binele public”.

„A te opune vehement îndreptării unor lucruri de care depinde buna funcționare a corpului social și viața noastră cotidiană, a-i calomnia exact pe oamenii cinstiți care își asumă curajos riscuri reale pentru a apăra public adevărul și a mijloci îndreptarea strâmbătăților, spune totul despre abjecția nemărginită a calomniatorilor cu spume la gură”, a scris Bănescu.

„Mercenari ai cauzelor străine intereselor țării”

„Cine sunt ei? Deja binecunoscuți, consacrați ca detractori ai realității și adevărului. Să-i privim atent!

Măscărici ai politicului de pripas, mercenari ai cauzelor străine intereselor țării, parveniți și contorsioniști moral cu aer de comisar cultural, propagandiști filoruși asumați, peltici coroi mai vechi sau mai noi, foști securiști cu titlu de „jurnaliști”. Semănători ai dezordinii profitabile, impostori din toate sferele sociale strâns uniți în jurul injustiției.

Toți legați într-un fel sau altul de mari oligarhi beneficiari ai dezordinii naționale supraetajate și atent cultivate sub masca eforturilor menționate cu morgă în fața jurnaliștilor și puse în slujba poporului strâmb credincios, care, sărmanul, a ajuns să perceapă lucrurile cu susul în jos și să se lase manipulat bucuros, încrezător în farsori cu aere mesianice ce vor veni să-i mântuiască pe cei treziți în conștiință.

Godot e aproape”, a continuat fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.

Potrivit acestuia, România nu poate ieși din „haosul multiform” decât prin „implicarea fermă și susținută a celor aleși să împlinească ce au promis” și prin „solidaritatea masivă a oamenilor lucizi”.

„Absența lor e fatală. Ordinea e vitală!”, a conchis Vasile Bănescu.

Declarațiile vin în contextul în care Recorder a publicat, marți seară, documentarul „Justiția capturată”, despre starea sistemului românesc de justiție, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

Începând de miercuri seară, în țară au avut loc proteste în fiecare zi. Mii de persoane au protestat sâmbătă seară în Capitală, în Piața Victoriei, unde demonstranții au scandat, printre altele, „Demisia, Savonea!”, „Justiție, nu corupție!” și „Voi schimbați complete, ca pe șosete”.

900 de magistrați au anunțat că se solidarizează cu profesioniștii care „au avut curajul să sesizeze problemele şi presiunile din sistemul de justiţie”.

Recorder a anunțat că duminică seară va publica un interviu cu judecătoarea Raluca Moroșanu, care s-a solidarizat cu un magistrat care a apărut în documentarul „Justiția Capturată”, la începutul conferinței de presă susținută de șefele Curții de Apel București.