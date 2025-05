Vasile Blaga: Sunt convins că George Simion, în ultima săptămână, a făcut tot posibilul să nu iasă preşedinte / Ce spune despre Crin Antonescu

Senatorul PNL Vasile Blaga a declarat, luni, că românii s-au mobilizat la vot „și datorită greşelilor în lanţ” făcute de George Simion. De asemenea, el a spus că și-a dorit ca în finală să ajungă candidatul coaliției, Crin Antonescu, care „a contribuit” la propria înfrângere, potrivit News.ro.

„Mi-aş fi dorit mult ca domnul Crin Antonescu să ajungă în finală, dar poporul a vrut altceva şi atunci totdeauna, hai să fim serioşi, alegătorul are dreptate. Totdeauna alegătorul are dreptate, de aceea nici eu nu am înţeles, îmi pare rău să o spun, declaraţiile domnului Antonescu din ultima săptămână, chiar nu le-am înţeles. Chiar dacă este supărat, nu este singurul om care a pierdut în ţara asta”, a afirmat Vasile Blaga, luni, la Digi 24.

Vasile Blaga a mai spus că Antonescu „ar trebui să îşi recunoască înfrângerea, poate că şi domnia sa a contribuit la înfrângerea domniei sale, cum eu sunt absolut convins că şi domnul George Simion, în ultima săptămână, a făcut tot posibilul să nu iasă preşedinte”.

„Adică românii s-au mobilizat dar s-au mobilizat şi datorită greşelilor în lanţ făcute de domnul Simion şi poporul l-a şi taxat pe domnul Simion”, a mai spus senatorul PNL.

După înfrângerea din primul tur al alegerilor prezidențiale, candidatul PSD-PNL-UDMR, Crin Antonescu i-a ironizat atât pe Simion, cât și pe Nicușor. „Între cele două secte, nu ai unde să te ascunzi. Poți, ușor, să devii dușmanul ambelor”, a susținut Antonescu, într-o postare pe pagina sa de Facebook, pe 10 mai.

Cu câteva zile înainte de finala prezidenţială, el a transmis că „finala «horror» se apropie”, iar românii vor avea de ales dintre „«protejatul» lui Georgescu sau non-entitatea N. Dan, o ficțiune manevrată abil, ca la alba-neagra”.

Rezultatele finale ale alegerilor din 18 mai arată că Nicușor Dan a câștigat. El a obținut 53,6% din voturi (6.168.642 de voturi), iar George Simion a luat 46,4% (5.339.053 de voturi).