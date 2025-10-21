Vasile Dîncu: „Judecătorii CCR au acționat politic, au vrut să nu creeze o criză”. Ce spune despre rolul PSD în decizia privind pensiile magistraților

Vasile Dîncu a respins, într-o intervenție la Digi24, speculațiile legate de o posibilă implicare a PSD în decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților, în condițiile în care patru dintre cei cinci judecători care au declarat neconstituțională legea au fost desemnați de acest partid. Pe de altă parte, Dîncu a spus că respingerea pe formă este „o găselniță” și arată că judecătorii „au acționat politic”.

Întrebat dacă este o coincidență că toți cei patru judecători desemnați de PSD la Curte s-au pronunțat pentru neconstituționalitatea legii privind pensiile speciale ale magistraților, Vasile Dîncu a răspuns: „Au fost propuși acești judecători la CCR în momente diferite ale partidului, nu neapărat pentru că aveau o viziune social-democrată.”

Totuși, social-democratul nu a exclus posibilitatea ca judecătorii să fi luat decizia și în baza unor considerente care nu țin strict de constituționalitate.

„Au răspuns și au dat acest vot pe formă. Această idee ‘pe formă’ este o găselniță. Au acționat politic. Au vrut să nu creeze o criză, tăierea cozii câinelui dintr-o bucată”, crede Dîncu.

Invitat să comenteze posibilitatea demisiei lui Ilie Bolojan din funcția de premier ca urmare a deciziei CCR, Dîncu a estimat că această variantă nu a fost luată în serios în coaliție.

„Eu cred că ideea demisiei face parte din stilul lui Bolojan. Domnul premier e un om destul de tranșant și îi place să își asume lucrurile, inclusiv cu consecințe negative. Nu cred că s-a gândit cineva serios la demisia domnului Bolojan. Acum vorbim despre un proiect important, asumat de coaliție (cel al pensiilor magistraților n.red)”, a mai spus Vasile Dîncu.

Suspiciuni în PNL față de social-democrați

În schimb, deputatul Raluca Turcan, fost președinte al PNL, crede că PSD a influențat decizia Curții Constituționale.

„În mod evident, decizia CCR nu poate fi separată de PSD. Am văzut cu toții ce se întâmplă în coaliția de guvernare, faptul că nu toată lumea pare să tragă la aceeași căruță, că decizii ale premierului sunt contestate de către PSD în spațiul public, mai mult decât atât, avem și voturi în Parlamentul României împotriva unor decizii luate în Guvern, avem instituții care funcționează pe vot politic, în care PSD-ul practic își face propriul joc, sfidând așteptările oamenilor. Și la CCR pare să avem o decizie influențată de către PSD”, a declarat Raluca Turcan la RFI.

Întrebată dacă sugerează că a fost vorba de un sabotaj al PSD în privința legii pensiilor speciale pentru magistrați, deputata PNL a răspuns: „Îmi cer scuze, dar așa se vede, adică nu poți să nu vezi că sunt anumiți judecători propuși de PSD în CCR, au votat contrar unui proiect al Guvernului din care PSD face parte, cu ministere, inclusiv Ministerul Justiției, în condițiile în care până în acest moment, jurisprudența CCR nu prevedea un aviz obligatoriu de primit cu caracter în felul acesta de aviz conform din partea CSM-ului”.

În cadrul ședinței de marți a coaliției de guvernământ s-a discutat pe subiectul legii privind modificarea pensiilor magistraților, care a picat la CCR. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a propus partenerilor de coaliție înființarea unui grup de lucru care să se ocupe de redactarea noii legi, conform surselor HotNews.

Ilie Bolojan nu a fost însă de acord cu propunerea lui Sorin Grindeanu, susțin aceleași surse. Premierul a argumentat că înființarea unui grup de lucru nu face decât să întârzie adoptarea cât mai rapidă a noii legi și a refuzat categoric ideea, spunând că preferă să se ocupe personal de reforma pensiilor magistraților. La finalul acestei discuții, social-democrații au părăsit ședința coaliției.