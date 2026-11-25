Aproape 60 de preoți din Italia au fost găsiți vinovați și trimiși la închisoare pentru abuzuri sexuale asupra copiilor în ultimele două decenii, potrivit unui raport comandat de Conferința Episcopală Italiană (CEI), publicat miercuri și citat de Reuters.

Biserica Catolică a fost zguduită timp de zeci de ani la nivel mondial de scandaluri care implică preoți pedofili și mușamalizarea infracțiunilor acestora, scandaluri care i-au afectat credibilitatea și au costat-o sute de milioane de dolari în despăgubiri.

În Italia, Biserica a fost criticată pentru reticența de a înfrunta această problemă, în comparație cu țări precum Franța, Spania sau Germania, unde rapoarte independente au scos la iveală existența unor abuzuri sexuale pe scară largă comise de membri ai clerului, de-a lungul unor perioade îndelungate.

Câte victime ale abuzurilor sexuale a descoperit în Italia ancheta Bisericii Catolice

Raportul italian prezentat miercuri cuprinde 378 de cazuri semnalate autorităților bisericești în perioada 2001-2021, în care au fost înregistrate 880 de incidente distincte, implicând 356 de presupuși agresori și 385 de victime.

Potrivit raportului, 123 dintre presupușii agresori au fost semnalați sistemului judiciar italian, iar dintre aceștia, aproximativ jumătate – 57 – au primit condamnări definitive și au fost pedepsiți cu închisoarea.

Raportul mai arată că 218 preoți au fost sancționați disciplinar de către Biserică, aproximativ 70% dintre aceștia fiind găsiți vinovați. Dintre cei 356 de presupuși agresori, 87 fuseseră caterisiți sau suspendați temporar din activitatea preoțească, 39 se pensionaseră, iar 67 erau decedați.

Aproximativ 70% dintre victimele semnalate erau de sex masculin, băieții cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani fiind categoria cea mai expusă. În aproximativ 80% dintre cazuri, presupușii agresori erau recidiviști, iar puțin sub 30% dintre abuzurile raportate implicau acte sexuale.

Anchetatorii cred că amploarea abuzurilor a fost mult mai mare

„Aceste infracțiuni dezvăluie un rău care a străbătut Biserica: trebuie să-l numim așa cum este și să-i recunoaștem caracterul atroce”, a declarat cardinalul Matteo Maria Zuppi, președintele Conferinței Episcopale Italiene (CEI), într-un comunicat.

Autorii raportului, reprezentanții Istituto degli Innocenti din Florența (n.r. o agenție pentru protecția copilului), și ai unei unități de cercetare a Universității din Bologna, au precizat că studiul lor este departe de a oferi o imagine completă a abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului în Italia.

Datele colectate, bazate exclusiv pe informațiile identificate în arhivele Bisericii, „nu reflectă amploarea totală a evenimentelor care au avut loc și nu permit o estimare precisă a numărului real de abuzuri”, au declarat aceștia.

Autorii au propus noi măsuri pentru episcopii italieni, printre care înființarea unei linii telefonice de asistență pentru victime și lansarea unei campanii publice prin care acestea să fie încurajate să vorbească deschis despre cele întâmplate și să raporteze abuzurile.

O altă propunere – înființarea unui observator permanent care să colecteze și să analizeze datele privind abuzurile – a fost adoptată imediat de CEI.